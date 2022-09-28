Українцям безплатно роздадуть дрова для опалення у деяких областях

Таке рішення щодо можливого альтернативного виду опалення у разі проблем із централізованим теплопостачанням вже було схвалено урядом.

Зазначається, що витрати на закупівлю та доставку деревини обласні військові адміністрації компенсують через перерозподіл субвенції з держбюджету.

"Перезимуємо разом! На територіях, прилеглих до зон проведення бойових дій, влада забезпечить мешканців безоплатною деревиною, щоб кожна сім'я мала можливість зігріти оселю протягом осінньо-зимового періоду", - йдеться у повідомленні.

Кого забезпечать безплатною деревиною

У міністерстві поінформували, що ОВА отримають можливість на період опалювального сезону забезпечити деревиною жителів територій, що прилягають до зони проведення воєнних (бойових) дій у таких областях:

Донецькій,

Запорізькій,

Миколаївській,

Сумський,

Харківській,

Херсонській,

Дніпропетровській,

Чернігівській.

Так, мешканцям таких територій слід звертатися із запитом щодо деревини до обласних військових адміністрацій.

У Мінреінтеграції додали, що реалізація проекту здійснюватиметься в межах видатків, передбачених міністерством, обсягом 562,5 мільйона гривень.