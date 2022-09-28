RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинцам бесплатно раздадут дрова для отопления в некоторых областях

Фото: жителям некоторых областей Украины пообещали бесплатную древесину (facebook.com/MReintegration)
Автор: Владимир Костырин

В Украине перед началом отопительного сезона в условиях полномасштабной войны и непрекращающихся российских обстрелов жители пострадавших от боевых действий территорий смогут бесплатно получить дрова, чтобы иметь возможность обогреть жилье в осенне-зимний период.

Об этом передали в пресс-службе министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Такое решение относительно возможного альтернативного вида отопления в случае проблем с централизованным теплоснабжением уже было одобрено правительством.

Отмечается, что расходы на закупку и доставку древесины областные военные администрации компенсируют через перераспределение субвенции из госбюджета.

"Перезимуем вместе! На территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении.

Кого обеспечат бесплатной древесиной

В министерстве проинформировали, что ОВА получат возможность на период отопительного сезона обеспечить древесиной жителей территорий, которые прилегают к зоне проведения военных (боевых) действий, в таких областях:

  • Донецкой,
  • Запорожской,
  • Николаевской,
  • Сумской,
  • Харьковской,
  • Херсонской,
  • Днепропетровской,
  • Черниговской.

Так, жителям таких территорий следует обращаться с запросом относительно древесины к областным военным администрациям.

В Минреинтеграции добавили, что реализация проекта будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных министерством, в объеме 562,5 миллиона гривен.

Ранее сообщалось, что в Украине упростили закупку дров перед отопительным сезоном.

Напомним, перед этим премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов, но главным риском являются террористические акты России на энергетические объекты.

Читайте РБК-Украина в Google News
дереваОтопительный сезонМинВОТ