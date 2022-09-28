Украинцам бесплатно раздадут дрова для отопления в некоторых областях

В Украине перед началом отопительного сезона в условиях полномасштабной войны и непрекращающихся российских обстрелов жители пострадавших от боевых действий территорий смогут бесплатно получить дрова, чтобы иметь возможность обогреть жилье в осенне-зимний период.
Об этом передали в пресс-службе министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Такое решение относительно возможного альтернативного вида отопления в случае проблем с централизованным теплоснабжением уже было одобрено правительством.
Отмечается, что расходы на закупку и доставку древесины областные военные администрации компенсируют через перераспределение субвенции из госбюджета.
"Перезимуем вместе! На территориях, прилегающих к зонам проведения боевых действий, власти обеспечат жителей безвозмездной древесиной, чтобы каждая семья имела возможность согреть дом в течение осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении.
В министерстве проинформировали, что ОВА получат возможность на период отопительного сезона обеспечить древесиной жителей территорий, которые прилегают к зоне проведения военных (боевых) действий, в таких областях:
Так, жителям таких территорий следует обращаться с запросом относительно древесины к областным военным администрациям.
В Минреинтеграции добавили, что реализация проекта будет осуществляться в пределах расходов, предусмотренных министерством, в объеме 562,5 миллиона гривен.
Ранее сообщалось, что в Украине упростили закупку дров перед отопительным сезоном.
Напомним, перед этим премьер Денис Шмыгаль заявил, что Украина готова к отопительному сезону 2022/2023 годов, но главным риском являются террористические акты России на энергетические объекты.