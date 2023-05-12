Українцям безкоштовно видають продукти, ліки та одяг: де і як можна отримати допомогу

Українці, які через війну опинилися у скрутному становищі, можуть розраховувати на безплатну допомогу у вигляді продуктових наборів, ліків, одягу та засобів гігієни. Мережа благодійних фондів діють по всій країні.
Про те, хто, де і як може отримати допомогу, розповідаємо у матеріалі нижче.
Українці можуть залишити заявку платформі "Журавлі". На цьому ресурсі можна подати запит на отримання допомоги навіть для іншої людини. Допомогу надають усім, незалежно від того, чи людина входить у категорію малозабезпечених, безробітних чи переселенців.
Ця система волонтерів по всій Україні безплатно видає продукти, засоби гігієни, ліки, дитячий одяг та товари для тварин.
Для отримання допомоги необхідно заповнити заявку за цим посиланням.
Потрібно вказати наступну інформацію:
Після подання запиту з вами зв’яжеться волонтер, який обрав вашу заявку для допомоги.
Благодійний фонд "Хочу допомогти" надає допомогу у вигляді продуктових та гігієнічних наборів, ліків, одягу, підтримки тварин. Також вони допомагають з евакуацією та житлом.
Отримати допомогу можуть переселенців, які опинилися у скрутному становищі, багатодітні сім’ї й люди з інвалідністю. Також фонд закриває деякі потреби ЗСУ.
Для отримання допомоги заповніть заявку за посиланням. Потрібно вказати наступні дані:
Благодійний фонд Support Kherson допомагає жителям звільнених територій Херсонщини, а також мешканцям області, які були змушені звідти виїхати через воєнну агресію Росії і зараз проживають у Києві.
Для отримання допомоги потрібно заповнити заявку за посиланням. Треба вказати наступні дані:
У день отримання допомоги потрібно мати копію довідки переселенця (ВПО) та всіх членів сім’ї. Також потрібно буде надати фотозвіт, що ви отримали допомогу.
Раніше ми ділились порадами, як отримати продуктові набори від благодійного фонду "Разом за життя".
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