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Украинцам бесплатно выдают продукты, лекарства и одежду: где и как можно получить помощь

Многие фонды обеспечивают украинцев продуктами и другими необходимыми вещами (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

Украинцы, которые из-за войны оказались в затруднительном положении, могут рассчитывать на бесплатную помощь в виде продуктовых наборов, лекарств, одежды и средств гигиены. Сеть благотворительных фондов действуют по всей стране.

О том, кто, где и как может получить помощь, рассказываем в материале ниже.

Продуктовые наборы, одежда и лекарства

Украинцы могут оставить заявку платформе "Журавли". На этом ресурсе можно запросить получение помощи даже для другого человека. Помощь оказывают всем, независимо от того, входит ли человек в категорию малообеспеченных, безработных или переселенцев.

Эта система волонтеров по всей Украине бесплатно выдает продукты, средства гигиены, лекарства, детскую одежду и товары для животных.

Для получения помощи необходимо заполнить заявку по этой ссылке.

Следует указать следующую информацию:

  • какая помощь вам нужна (еда, лекарства, одежда, детское питание, ветеринария и т.д.)
  • количество членов семьи, проживающих вместе с вами
  • есть ли в семье дети и сколько
  • есть ли в семье пожилые люди и сколько
  • написать, почему вам нужна помощь
  • что именно вам необходимо из указанной вами категории помощи
  • ваш адрес проживания

После запроса с вами свяжется волонтер, который выбрал вашу заявку для помощи.

Эвакуация, помощь с жильем и продуктами

Благотворительный фонд "Хочу допомогти" оказывает помощь в виде продуктовых и гигиенических наборов, лекарств, одежды, поддержки животных. Также они помогают с эвакуацией и жильем.

Получить помощь могут переселенцы, оказавшиеся в затруднительном положении, многодетные семьи и люди с инвалидностью. Также фонд закрывает некоторые потребности ВСУ.

Для получения помощи заполните заявку по ссылке. Следует указать следующие данные:

  • ваше имя
  • где вы находитесь
  • являетесь ли вы переселенцем (можете предоставить соответствующую справку) или вы оказались в затруднительном положении (если вы не подпадаете под категории, можете указать другое)
  • какой помощи нуждаетесь (помощь детям, с эвакуацией, предоставлением жилья, получение продуктовых наборов, для военных и т.п.)
  • опишите текущую ситуацию, в которой вы нуждаетесь в помощи
  • ваш e-mail
  • номер телефона

Помощь херсонцам

Благотворительный фонд Support Kherson помогает жителям освобожденных территорий Херсонской области, а также жителям, вынужденным оттуда уехать из-за военной агрессии России и которые сейчас проживают в Киеве.

Для получения помощи необходимо заполнить заявку по ссылке. Следует указать эти данные:

  • ФИО
  • ваш e-mail
  • ваш контактный номер телефона
  • индивидуальный номер телефона (РНОКПП)
  • номер справки переселенца (ВПЛ)
  • дайте информацию о вашей семье
  • добавьте контакт @GumSuppKherson в список контактов в Telegram (или номер заявителя не сформируется)

В день получения помощи нужно иметь копию справки переселенца (ВПЛ) и всех членов семьи. Также необходимо будет предоставить фотоотчет о том, что вы получили помощь.

Раньше мы делились советами, как получить продуктовые наборы от благотворительного фонда "Разом за життя".

Читайте также о том, как военные могут бесплатно получить правовую помощь.

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