Украинцам бесплатно выдают продукты, лекарства и одежду: где и как можно получить помощь

Продуктовые наборы, одежда и лекарства

Украинцы могут оставить заявку платформе "Журавли". На этом ресурсе можно запросить получение помощи даже для другого человека. Помощь оказывают всем, независимо от того, входит ли человек в категорию малообеспеченных, безработных или переселенцев.

Эта система волонтеров по всей Украине бесплатно выдает продукты, средства гигиены, лекарства, детскую одежду и товары для животных.

Для получения помощи необходимо заполнить заявку по этой ссылке.

Следует указать следующую информацию:

какая помощь вам нужна (еда, лекарства, одежда, детское питание, ветеринария и т.д.)

количество членов семьи, проживающих вместе с вами

есть ли в семье дети и сколько

есть ли в семье пожилые люди и сколько

написать, почему вам нужна помощь

что именно вам необходимо из указанной вами категории помощи

ваш адрес проживания

После запроса с вами свяжется волонтер, который выбрал вашу заявку для помощи.

Эвакуация, помощь с жильем и продуктами

Благотворительный фонд "Хочу допомогти" оказывает помощь в виде продуктовых и гигиенических наборов, лекарств, одежды, поддержки животных. Также они помогают с эвакуацией и жильем.

Получить помощь могут переселенцы, оказавшиеся в затруднительном положении, многодетные семьи и люди с инвалидностью. Также фонд закрывает некоторые потребности ВСУ.

Для получения помощи заполните заявку по ссылке. Следует указать следующие данные:

ваше имя

где вы находитесь

являетесь ли вы переселенцем (можете предоставить соответствующую справку) или вы оказались в затруднительном положении (если вы не подпадаете под категории, можете указать другое)

какой помощи нуждаетесь (помощь детям, с эвакуацией, предоставлением жилья, получение продуктовых наборов, для военных и т.п.)

опишите текущую ситуацию, в которой вы нуждаетесь в помощи

ваш e-mail

номер телефона

Помощь херсонцам

Благотворительный фонд Support Kherson помогает жителям освобожденных территорий Херсонской области, а также жителям, вынужденным оттуда уехать из-за военной агрессии России и которые сейчас проживают в Киеве.

Для получения помощи необходимо заполнить заявку по ссылке. Следует указать эти данные:

ФИО

ваш e-mail

ваш контактный номер телефона

индивидуальный номер телефона (РНОКПП)

номер справки переселенца (ВПЛ)

дайте информацию о вашей семье

добавьте контакт @GumSuppKherson в список контактов в Telegram (или номер заявителя не сформируется)

В день получения помощи нужно иметь копию справки переселенца (ВПЛ) и всех членов семьи. Также необходимо будет предоставить фотоотчет о том, что вы получили помощь.