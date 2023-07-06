UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Медичний огляд перед школою. Яких лікарів потрібно пройти та як зробити довідки безкоштовно

Яких лікарів треба проходити на медкомісії у школу (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Літні канікули швидко промайнуть, і діти знову підуть до школи. Медичний огляд є обов'язковою складовою шкільної документації. Перед першим класом батьки повинні подати медичні документи дітей до початку навчального року. Наступні рази це можна робити протягом року.

А яких саме лікарів потрібно проходити, розповіли в Telegram-каналі НСЗУ.

Які довідки потрібно нести в школу

У школу зазвичай просять надати медичні довідки №086-1/о, де міститься висновок про стан здоров'я дитини, діагноз, групу на фізкультурі та довідку №063 з інформацією про зроблені профілактичні щеплення.

Важливо знати, що обидві довідки видає сімейний лікар або педіатр. Перед цим лікар направляє учня до лікарів-спеціалістів.

Яких саме лікарів потрібно пройти

До цього переліку входить:

  • дитячий хірург
  • дитячий ортопед-травматолог
  • дитячий офтальмолог
  • стоматолог
  • інші спеціалісти за показаннями
  • аналіз крові на гемоглобін
  • інші аналізи за показаннями

Як часто потрібно проходити огляд

Діти, які вже навчаються в школі, повинні проходити медичний огляд раз на рік, проте не обов'язково робити це саме перед навчальним роком.

З семи до 17 років проходити лікарів-спеціалістів та здавати аналізи потрібно лише за необхідністю.

Медичні огляди учнів є безоплатними. Для консультації у вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення. З ним потрібно звернутись до будь-якого медичного закладу, який має договір з НСЗУ на надання амбулаторної допомоги та в якому працюють необхідні фахівці.

Направлення не потрібне для гінеколога дитячого та підліткового віку, підліткового психіатра, нарколога, дитячого стоматолога та лікаря, в якого під наглядом перебуває дитина з хронічними захворюваннями.

Раніше ми розповідали, які медичні послуги можна отримати в сімейного лікаря безкоштовно.

А ще писали, до кого звертатися, якщо ваш сімейний лікар пішов у відпустку.

Читайте РБК-Україна в Google News
школадіти