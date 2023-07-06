Медичний огляд перед школою. Яких лікарів потрібно пройти та як зробити довідки безкоштовно

Які довідки потрібно нести в школу

У школу зазвичай просять надати медичні довідки №086-1/о, де міститься висновок про стан здоров'я дитини, діагноз, групу на фізкультурі та довідку №063 з інформацією про зроблені профілактичні щеплення.



Важливо знати, що обидві довідки видає сімейний лікар або педіатр. Перед цим лікар направляє учня до лікарів-спеціалістів.

Яких саме лікарів потрібно пройти

До цього переліку входить:

дитячий хірург

дитячий ортопед-травматолог

дитячий офтальмолог

стоматолог

інші спеціалісти за показаннями

аналіз крові на гемоглобін

інші аналізи за показаннями

Як часто потрібно проходити огляд

Діти, які вже навчаються в школі, повинні проходити медичний огляд раз на рік, проте не обов'язково робити це саме перед навчальним роком.

З семи до 17 років проходити лікарів-спеціалістів та здавати аналізи потрібно лише за необхідністю.

Медичні огляди учнів є безоплатними. Для консультації у вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення. З ним потрібно звернутись до будь-якого медичного закладу, який має договір з НСЗУ на надання амбулаторної допомоги та в якому працюють необхідні фахівці.

Направлення не потрібне для гінеколога дитячого та підліткового віку, підліткового психіатра, нарколога, дитячого стоматолога та лікаря, в якого під наглядом перебуває дитина з хронічними захворюваннями.