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Медицинский осмотр перед школой. Каких врачей нужно пройти и как сделать справки бесплатно

Каких врачей нужно проходить на медкомиссии в школу (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Летние каникулы быстро пройдут, и дети снова пойдут в школу. Медицинский осмотр является обязательной составляющей школьной документации. Перед первым классом родители должны подать медицинские документы детей в начале учебного года. Следующие разы это можно делать в течение года.

А каких именно врачей нужно проходить, рассказали в Telegram-канале НСЗУ.

Какие справки нужно нести в школу

В школу обычно просят предоставить медицинские справки №086-1/о, где содержится заключение о состоянии здоровья ребенка, диагнозе, группе на физкультуре и справке №063 с информацией о профилактических прививках.

Важно знать, что обе справки выдает семейный врач или педиатр. Перед этим врач направляет ученика к врачам-специалистам.

Каких именно врачей нужно пройти

В этот список входит:

  • детский хирург
  • детский ортопед-травматолог
  • детский офтальмолог
  • стоматолог
  • другие специалисты по показаниям
  • анализ крови на гемоглобин
  • другие анализы по показаниям

Как часто нужно проходить осмотр

Дети, которые уже учатся в школе, должны проходить медицинский осмотр раз в год, однако не обязательно делать это именно перед учебным годом.

С семи до 17 лет проходить врачей-специалистов и сдавать анализы нужно только при необходимости.

Медицинские осмотры учеников являются бесплатными. Для консультации у узких специалистов педиатр или семейный врач создаст электронное направление. С ним следует обратиться в любое медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ на оказание амбулаторной помощи и в котором работают необходимые специалисты.

Направление не нужно для гинеколога детского и подросткового возраста, психиатра, нарколога, детского стоматолога и врача, у которого под наблюдением находится ребенок с хроническими заболеваниями.

Раньше мы рассказывали, какие медицинские услуги можно получить у семейного врача бесплатно.

А еще писали, к кому обращаться, если ваш семейный врач ушел в отпуск.

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