Медицинский осмотр перед школой. Каких врачей нужно пройти и как сделать справки бесплатно

Какие справки нужно нести в школу

В школу обычно просят предоставить медицинские справки №086-1/о, где содержится заключение о состоянии здоровья ребенка, диагнозе, группе на физкультуре и справке №063 с информацией о профилактических прививках.



Важно знать, что обе справки выдает семейный врач или педиатр. Перед этим врач направляет ученика к врачам-специалистам.

Каких именно врачей нужно пройти

В этот список входит:

детский хирург

детский ортопед-травматолог

детский офтальмолог

стоматолог

другие специалисты по показаниям

анализ крови на гемоглобин

другие анализы по показаниям

Как часто нужно проходить осмотр

Дети, которые уже учатся в школе, должны проходить медицинский осмотр раз в год, однако не обязательно делать это именно перед учебным годом.

С семи до 17 лет проходить врачей-специалистов и сдавать анализы нужно только при необходимости.

Медицинские осмотры учеников являются бесплатными. Для консультации у узких специалистов педиатр или семейный врач создаст электронное направление. С ним следует обратиться в любое медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ на оказание амбулаторной помощи и в котором работают необходимые специалисты.

Направление не нужно для гинеколога детского и подросткового возраста, психиатра, нарколога, детского стоматолога и врача, у которого под наблюдением находится ребенок с хроническими заболеваниями.