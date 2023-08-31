Українців лякають платою за воду із колодязів та свердловин. Що потрібно знати

У що не варто вірити

Зокрема, у фейку йдеться, що усі громадяни України, які мають колодязі та артезіанські свердловини будуть зобов’язані встановлювати лічильники і платити за використання підземних вод.

Відповідний ролик з посиланням на постанову уряду і коментарями опублікував невідомий користувач соцмереж.

Фейк, що всіх українців нібито будуть платити за воду з колодязів і свердловин (фото: facebook.com/StratcomCentreUA)

Що важливо знати

Насправді 11 липня 2023 року з'явилася постанова № 703 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2012 року № 963 "Про затвердження Порядку державного обліку артезіанських свердловин, облаштування їх засобами вимірювання об’єму видобутих підземних вод".

У ній йдеться що користувачі повинні облаштувати артезіанські свердловини засобами вимірювальної техніки, які відповідають вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

Також експлуатація засобів вимірювальної техніки повинна здійснюватися з дотриманням правил, установлених у нормативно-правових актах.

В ефірі телемарафону міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець заявив, що облік свердловин, плата за користування водою та зобов’язання отримувати дозвільні документи стосуються винятково бізнесу.

Тому українцям, які використовують воду з артезіанських свердловин для власних потреб, не потрібно встановлювати лічильники і платити за воду.