"За неявку до військкомату відключать воду і газ". В Україні спростували черговий фейк росіян

У мережі поширили інформацію, що нібито у Тернополі за неявку до військкомату погрожують відключити газ і гарячу воду. Однак це - фейк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Російські пропагандисти запустили фейк, що комунальна служба Тернополя розсилає призовникам листи з проханням прийти до територіального центру комплектування, інакше у їхній домівці відключать газ і гарячу воду. Фото таких "листів» поширюються у соцмережах.

"Текст "листа" містить багато помилок, за якими, вочевидь, стоїть російська рук". Наприклад, у тексті використано слово "согласно" замість "згідно з". А призовників закликають прийти до ТЦК до 18 січня 2023 року, хоча від цієї дати вже минуло більше ніж пів року", - зазначили у центрі.

Також у "листі" йдеться про те, що газ і воду відключать згідно з законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", однак насправді неявка за повісткою до ТЦК для уточнення даних карається штрафом, а не відключенням комунальних послуг. Окрім того, поки діє воєнний стан, заборонено припиняти надання житлово-комунальних послуг населенню.

Публікацію з "листом" прокоментували й в Тернопільському обласному ТЦК: у коментарі StopFake там заявили, що поширена інформація є абсурдною вигадкою.

Фото: фейковий лист росіян (t.me/spravdi)

Фейки росіян

Раніше повідомлялось, що ворог запустив чергову ІПСО у соціальних мережах, вона має на меті розпалити ненависть до мешканців Львівської області.

Також у червні стало відомо, що Російська Федерація вдалась до чергової інформаційно-психологічної операції проти України. Цього разу поширювала дописи про нібито "зруйновану енергетичну інфраструктуру".