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ГУР попереджає: у мережі з'явилися люди, які видають себе за українських розвідників

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Україна, Середа 21 червня 2023 13:19
ГУР попереджає: у мережі з'явилися люди, які видають себе за українських розвідників Фото: ГУР попереджає про осіб, які видають себе за розвідників (militarist ua)
Автор: Наталія Юрченко

У медіа з'явилися особи, які видаються себе за розвідників ГУР Міноборони. Вони роблять це заради самопіару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління розвідки Міноборони.

Розвідники зафіксували випадки появи в інформаційному просторі людей, які публічно представляють себе нібито співробітниками української воєнної розвідки. Насправді такі особи не мають жодного відношення до ГУР.

"Відповідна поведінка використовується для самопіару, але водночас створює серйозні ризики для інформаційної безпеки держави", - йдеться у повідомленні.

Розвідка просить блогерів та представників медіаретельніше перевіряти справжні регалії осіб, яких запрошують для інтерв'ю, коментарів та ефірів. ГУР нагадує, що офіційні коментарі надають лише визначені відповідними посадовими обов'язками особи.

Фейки окупантів

Росія від початку повномасштабного вторгнення веде не лише збройну агресію проти України, але й інформаційну війну. Зокрема, окупанти неодноразово намагалися дискредитувати вище політичне та військове керівництво України, намагалися перекласти відповідальність за свої злочини.

Так, нещодавно пропагандисти стверджували, що керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов отримав важке поранення та перебуває у комі, тому його нібито евакуювали до Німеччини. Пізніше німецькі ЗМІ спростували цю інформацію.

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