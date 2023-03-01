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Українці стали жертвами масштабного шахрайства у Польщі: деталі

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Середа 01 березня 2023 15:00
Українці стали жертвами масштабного шахрайства у Польщі: деталі Фото: Шахрайство з картками (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Двоє громадян України стали жертвами шахрайства. Спілкуючись по телефону, вони втратили понад 160 тисяч гривень.

Подія сталася днями у місті Гожуві, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на ukrayina.pl.

Двоє громадян України внаслідок шахрайства втратити 9 тисяч і 11 тисяч злотих. Загалбна сума коштів, які викрали злочинці – понад 168 тисяч гривень. Українцям подзвонили під виглядом працівників банку і попросили встановити на телефони спеціальні додатки.

"Аферист, який вдавав з себе працівника банку, стверджував, що гроші на рахунку знаходяться під загрозою і потрібно діяти швидко. Тому він попросив встановити на телефон додаток для віддаленого доступу до пристрою. Це легальні додатки, доступні кожному", – повідомив речник Головного управління муніципальної поліції в Гожуві Гжегож Ярошевич.

Він зазначив, що шахраї створюють враження професіоналізму та готовності допомогти. Вони навіть пропонують спілкування кількома мовами.

"На жаль, це завжди призводить до втрати коштів з рахунку. Так було і в цьому випадку, коли шахрай зняв гроші", – додав він.

Українці стали жертвами масштабного шахрайства у Польщі: деталі

Фото: Зняття готівки в банкоматі у Польщі (pixabay.com)

Українці у Польщі часто стають жертвами іншого шахрайства, коли їх просять надати власний номер PESEL. Також шахраї пропонують українцям отримувати допомогу від іноземних партнерів України. Для цього використовують фішингові сайти, які максимально подібні до справжніх. Коли людина заходить на такий сайт, то вводить персональні дані, які зчитують злочинці.

Нагадаємо, ми писали, що українцям у Німеччині приходять штрафи за скачування фільмів.

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