Украинцев предостерегли от мошеннической схемы на OLX. Вот как она действует
Украинцев предостерегают от мошеннической схемы при покупках на популярной платформе OLX. Под угрозой именно люди, которые выставляют товар на продажу.
Рассказываем, как не попасться на крючок мошенников и как распознать злоумышленников.
Как работает эта мошенническая схема
О схеме сообщила пользователь Facebook Анна Яковенко. Она едва не стала жертвой мошенников, которые пытались выманить у нее 3700 грн. Анна продавала товар, а не покупала.
"Вот эта вроде бы покупатель хотела взыскать деньги с моей карты. Я первый раз хотела использовать доставку OLX. Бросила эту ссылку, где я должна подтвердить ее оплату. Я прошла по ней вроде бы действительно с сайта OLX. Но меня уже насторожило, кроме того, что я должна ввести все данные карты, а еще и написать окончательный баланс карты", - рассказывает Анна.
Также она добавляет, что с той же страницы вышла на свой профиль OLX, как будто это была официальная страница. Однако после заполнения данных и подтверждения, списание должно было произойти с ее карты. Женщина вовремя сориентировалась и отменила сделку.
"Потом мне звонят вроде бы с ОLX и просят выслать им код доступа, который мне направил Приват. И хочу отметить - код страны "представителя" OLX (+372)", - пишет женщина.
Стоит подчеркнуть, что +372 - это телефонный код Эстонии.
"После этого писали другие люди, то на Viber то на WhatsApp. И как только я пишу, что пишите в мой личный кабинет OLX, оформляйте заказ там - они сразу исчезают", - рассказывает Анна.
Переписка мошенника с Анной (скриншот)
Как распознать мошенников в OLX Доставка
Представители OLX предостерегают своих пользователей от мошеннических схем.
Советуют пользоваться следующими правилами:
- Ссылки в личные сообщения - ЗЛО: не переходите по ссылкам, которые вам отправляют в личных сообщениях якобы для покупки товара/отмены сделки/возврата ваших средств и т.п.
- В OLX Доставка нет сбоев/ошибок, при которых сделка расторгается и вам нужно снова вводить данные карты для возврата средств или повторной оплаты. Если продавец не отправит товар - средства возвращаются на вашу карту автоматически.
- Информация о статусе вашего соглашения есть только в вашем профиле OLX, на вкладке "OLX Доставка" - всегда проверяйте там, особенно если вы получили уведомление об ошибке при заказе/об отмене заказа.
- Служба OLX не отправляет SMS и Viber-сообщений от OLX Доставка - сообщения приходят только на ваш почтовый ящик и в приложении OLX.
- В работе услуги OLX Доставка отсутствуют какие-либо индивидуальные формы и ссылки для совершения сделки/получения средств по сделке.
Если вы все же попались на фишинг в OLX алгоритм следующих действий можете узнать здесь.
Ранее мы рассказывали о мошеннической схеме, связанной с "Новой почтой".
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