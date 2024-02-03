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"Вам посилка". Українців попередили про нову шахрайську схему через СМС-ки

Україна , Субота 03 лютого 2024 13:40
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"Вам посилка". Українців попередили про нову шахрайську схему через СМС-ки Фото: українців повідомили про нову схему шахраїв (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Мережею шириться інформація, що зловмисники розповсюджують фейкові СМС про надходження посилок від імені відомого поштового сервісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

За даними Сол оборони, повідомлення містять фішингові посилання на підконтрольні шахраям ресурси.

"Закликаємо дотримуватися наступних порад, щоб не втратити свої гроші", - заявили в Силах оборони Півдня.

Зокрема, для убезпечення себе та своїх коштів варто дотримуватись основних правил:

  • не переходьте за сумнівними гіперпосиланнями;
  • отримуйте дані про надходження посилки на лише офіційному сайті поштового сервісу або у застосунку;
  • перевіряйте правильність URL-адреси сайту перед введенням конфіденційних даних - навіть найменша невідповідність може означати, що користувач потрапив на фішинговий сайт;
  • заведіть окрему інтернет-картку для онлайн-шопінгу, на яку переказуйте лише ту суму, що необхідна для оплати;
  • сплачуйте гроші після отримання товару аби мінімізувати ризики втрати коштів;
  • не повідомляйте стороннім особам коди-підтвердження, які приходять у SMS-повідомленнях або безпосередньо у застосунки;

Однак, якщо ви вже натрапили на шахраїв, та повідомили платіжну інформацію – негайно зверніться до банку та заблокуйте карту.

Нагадаємо, шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти. Кіберполіцейські пояснили, як не стати жертвою аферистів.

Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п'ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.

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