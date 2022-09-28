Українців просять не збирати кошти на лікування бійців: від держави все забезпечено

Омбудсмен розповів, що в першу чергу лікування в лікарнях і подальша реабілітація "буде відбуватися від держави".

Також Лубінець зазначив, що до них надходить велика кількість пропозицій щодо реабілітації, протезування, допомоги як у нашій країні, так і за кордоном.

Він додав, що держава виділяє кошти й у разі довгострокового лікування чи реабілітації бійця за кордоном.

Чиновник запевнив, що вони мають усі напрацьовані механізми, як це зробити, і мають необхідні кошти.

"Ми ставимося позитивно до ініціатив збирання коштів на реабілітацію того чи іншого бійця, але можу сказати, що від держави все це забезпечено", - сказав Лубінець.

Омбудсмен закликає не проводити грошові збори, а також насамперед отримати офіційну інформацію, чи це дійсно потрібно робити в тому чи іншому випадку.

Відео: омбудсмен висловився про лікування та реабілітацію бійців ЗСУ та закликав українців не збирати на це додатково кошти