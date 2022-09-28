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Українців просять не збирати кошти на лікування бійців: від держави все забезпечено

Колаж РБК-Україна: омбудсмен висловився про ініціативи зі збору коштів на лікування бійців ЗСУ
Автор: Володимир Костирін

В Україні на лікування, реабілітацію та відновлення військових ЗСУ, які отримали поранення та травми, держава виділяє кошти, й ініціативи громадян щодо зборів додатково проводити немає потреби.

Про це 28 вересня заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на брифінгу у Media Center Ukraine - Ukrinform.

Омбудсмен розповів, що в першу чергу лікування в лікарнях і подальша реабілітація "буде відбуватися від держави".

Також Лубінець зазначив, що до них надходить велика кількість пропозицій щодо реабілітації, протезування, допомоги як у нашій країні, так і за кордоном.

Він додав, що держава виділяє кошти й у разі довгострокового лікування чи реабілітації бійця за кордоном.

Чиновник запевнив, що вони мають усі напрацьовані механізми, як це зробити, і мають необхідні кошти.

"Ми ставимося позитивно до ініціатив збирання коштів на реабілітацію того чи іншого бійця, але можу сказати, що від держави все це забезпечено", - сказав Лубінець.

Омбудсмен закликає не проводити грошові збори, а також насамперед отримати офіційну інформацію, чи це дійсно потрібно робити в тому чи іншому випадку.

Відео: омбудсмен висловився про лікування та реабілітацію бійців ЗСУ та закликав українців не збирати на це додатково кошти

Нагадаємо, раніше українці жваво відгукнулися на збір коштів на лікування Михайла "Піаніста" Діанова, захисника Маріуполя, який повернувся з російського полону з тяжкою травмою. І того ж дня за кілька годин було зібрано кілька мільйонів гривень.

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