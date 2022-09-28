Украинцев просят не собирать средства на лечение бойцов: от государства все обеспечено

Омбудсмен рассказал, что в первую очередь лечение в больницах и последующая реабилитация "будет происходить от государства".

Также Лубинец отметил, что к ним поступает большое количество предложений относительно реабилитации, протезирования, помощи как внутри нашей страны, так и за рубежом.

Он добавил, что государство выделяет средства и в случае долгосрочного лечения или реабилитации бойца за границей.

Чиновник заверил, что у них есть все наработанные механизмы, как это сделать, и есть необходимые средства.

"Мы относимся положительно к инициативам по сбору средств на реабилитацию того или иного бойца, но могу сказать, что от государства все это обеспечено", - сказал Лубинец.

Омбудсмен призывает не проводить денежные сборы, а также в первую очередь получить официальную информацию, действительно ли это нужно делать в том или ином случае.

Видео: омбудсмен высказался о лечении и реабилитации бойцов ВСУ и призвал украинцев не собирать на это дополнительно средства