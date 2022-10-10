Українців просять терміново допомогти військовим на фронті: що необхідно

Українським захисникам на фронті необхідні дрони та рушниця-антидрон. Волонтери оголосили терміновий збір і просять долучатися до допомоги бійцям ЗСУ.

Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook .

Зазначається, що на передовій тривають постійні ворожі обстріли. Тому українським воїнам необхідно допомогти із забезпеченням, що швидше наблизити перемогу України.

Волонтер просить допомогти у збиранні коштів на рушницю-антидрон. Вона дуже ефективна проти дронів окупантів.

Для того, щоб придбати рушницю-антидрон "ANTIDRON KVSG-6" 80W до 3000 м, необхідно зібрати 354 тис. До того потрібний квадрокоптер Mavic 3 комбо. Його ціна сягає 14500 грн

"Також є ще потреби, які не можна озвучити, але повірте багато окупантів будуть знищені. Сьогодні росіяни атакували багато наших міст, але українців не злякати. Після вибухів вже відправлені посилки на фронт. Дрони, тепловізори, спальники, тактичні рюкзаки та інше", - йдеться у повідомленні.

Також до шпиталів вже волонтер відправила обезболюючі ліки та одяг для поранених українських військових.

Реквізити для допомоги:

PayPal: pp@nataliiayusupova.name.

5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія

4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова

5375411504293973 Монобанк

IBAN UA753220010000026204306753142.

Волонтер просить допомогти зібрати кошти (facebook.com/nataliiayusupova)