Українців просять максимально заощаджувати електроенергію: як це можна зробити
Внаслідок ракетного обстрілу об'єкта енергетичної інфраструктури у Київській області 15 жовтня людей просять ощадливо споживати електроенергію.Також киян та жителів області попередили про можливі відключення електроенергії.
Як можна максимально заощадити електроенергію - читайте нижче.
Українців особливо закликають економити електроенергію - від 17:00 до 23.00.
Зокрема, для того, щоб тотально зекономити електроенергію, потрібно обмежити використання такими приладами:
- електрочайником;
- електроплиткою;
- кавоваркою;
- мікрохвильовкою;
- пилососом;
- посудомийною машиною;
- електричною духовкою;
- праскою;
- пральною машиною;
- бойлером;
- електрообігрівачем;
- телевізором;
- комп'ютером.
У ДТЕК заявили, що мешканцям варто споживати на 35-40% менше електроенергії, аби зменшити ймовірність віялових відключень світла. Також бізнес просять тимчасово відключити підсвітку вітрин та вивісок. Графік ймовірних віялових відключень у столиці обіцяють оприлюднити пізніше.
Дієві способи, які зекономлять електроенергію
Зокрема, якщо змінити всі лампи у квартирі на енергозберігаючі, то можна заощадити електрику у 4-6 разів.
Також менше електроенергії витрачати допоможуть начисто вимиті вікна та світлі стіни. Варто пам'ятати, що чиста та світла квартира зекономить 10% електрики.
Можна встановити сенсорні світильники у коридорі. В результаті світло вмикатиметься тільки за гострої потреби і вимикатиметься автоматично.
Окрім того, можна користуватись настільними лампами, щоб не включати центральне освітлення.
Не забувайте кип'ятити в електрочайнику тільки стільки води, скільки необхідно прямо зараз. Не потрібно робити запасів. Так ви витратите менше енергії.
Якщо в будинку електрична плита, то використовуйте для приготування посуд, який чітко відповідає діаметру конфорок. Це зекономить 5-10% енергії.
До того ж не варто забувати накривати посуд кришкою, адже так страва готуватиметься набагато швидше і енергії буде витрачено на 30% менше.
Раніше ми розповідали про те, які прилади варто відключати задля економії електроенергії.
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