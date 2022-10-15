Українців просять максимально заощаджувати електроенергію: як це можна зробити

Внаслідок ракетного обстрілу об'єкта енергетичної інфраструктури у Київській області 15 жовтня людей просять ощадливо споживати електроенергію.Також киян та жителів області попередили про можливі відключення електроенергії.

Як можна максимально заощадити електроенергію - читайте нижче .

Українців особливо закликають економити електроенергію - від 17:00 до 23.00.

Зокрема, для того, щоб тотально зекономити електроенергію, потрібно обмежити використання такими приладами:

електрочайником;

електроплиткою;

кавоваркою;

мікрохвильовкою;

пилососом;

посудомийною машиною;

електричною духовкою;

праскою;

пральною машиною;

бойлером;

електрообігрівачем;

телевізором;

комп'ютером.

У ДТЕК заявили, що мешканцям варто споживати на 35-40% менше електроенергії, аби зменшити ймовірність віялових відключень світла. Також бізнес просять тимчасово відключити підсвітку вітрин та вивісок. Графік ймовірних віялових відключень у столиці обіцяють оприлюднити пізніше.

Дієві способи, які зекономлять електроенергію

Зокрема, якщо змінити всі лампи у квартирі на енергозберігаючі, то можна заощадити електрику у 4-6 разів.

Також менше електроенергії витрачати допоможуть начисто вимиті вікна та світлі стіни. Варто пам'ятати, що чиста та світла квартира зекономить 10% електрики.

Можна встановити сенсорні світильники у коридорі. В результаті світло вмикатиметься тільки за гострої потреби і вимикатиметься автоматично.

Окрім того, можна користуватись настільними лампами, щоб не включати центральне освітлення.

Не забувайте кип'ятити в електрочайнику тільки стільки води, скільки необхідно прямо зараз. Не потрібно робити запасів. Так ви витратите менше енергії.

Якщо в будинку електрична плита, то використовуйте для приготування посуд, який чітко відповідає діаметру конфорок. Це зекономить 5-10% енергії.

До того ж не варто забувати накривати посуд кришкою, адже так страва готуватиметься набагато швидше і енергії буде витрачено на 30% менше.



