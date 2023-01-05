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Українців просять допомогти зібрати на "мавік" для захисників

Українським воїнам збирають на DJI Mavic 3E Enterprise (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українців просять допомогти зібрати кошти на допомогу військовим ЗСУ, які боронять нашу країну від російських окупантів.

Зараз триває збір на квадрокоптер DJI Mavic 3E Enterprise, за допомогою якого аеророзвідники зможуть вираховувати ворогів на різних напрямках і знищувати їх.

"Хочеться допомогти хлопцям, які захищають наших дружин з лютого місяця, хоч чимось. Зараз вони використовують дрони різного типу й різного класу. Давайте зберемо для них кошти на дрон, бо для них це, насправді, як розхідний матеріал, на жаль…" - кажуть волонтери.

Волонтер Назар Бараннік просить підтримати збір в міру можливостей.

Реквізити для допомоги:

  • карта Монобанку: 4441 1111 6297 0564
  • сервіс накопичення від mono - за посиланням

Будь-яка сума або репост має значення.

Українські аеророзвідники потребують допомоги

Додамо, що DJI Mavic 3E Enterprise - це професійний інженерний квадрокоптер, що дозволяє виконувати високоефективні картографічні та геодезичні місії без необхідності використання наземних контрольних станцій та великих витрат.

Його вартість коливається в межах 160 тисяч гривень.

Нещодавно відома волонтерка оголосила збір коштів для ЗСУ, які знаходяться на надважкому напрямку.

Також ми писали, що 95-річна блогерка з Великої Британії організувала збір коштів для ЗСУ. Бабуся планує йти в благодійний похід.

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