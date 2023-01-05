Українців просять допомогти зібрати на "мавік" для захисників

"Хочеться допомогти хлопцям, які захищають наших дружин з лютого місяця, хоч чимось. Зараз вони використовують дрони різного типу й різного класу. Давайте зберемо для них кошти на дрон, бо для них це, насправді, як розхідний матеріал, на жаль…" - кажуть волонтери.

Волонтер Назар Бараннік просить підтримати збір в міру можливостей.

Реквізити для допомоги:

карта Монобанку: 4441 1111 6297 0564

сервіс накопичення від mono - за посиланням

Будь-яка сума або репост має значення.

Українські аеророзвідники потребують допомоги

Додамо, що DJI Mavic 3E Enterprise - це професійний інженерний квадрокоптер, що дозволяє виконувати високоефективні картографічні та геодезичні місії без необхідності використання наземних контрольних станцій та великих витрат.

Його вартість коливається в межах 160 тисяч гривень.