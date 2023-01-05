Украинцев просят помочь собрать на "мавик" для защитников

"Хочется помочь ребятам, которые защищают наших жен с февраля месяца, хоть чем-то. Сейчас они используют дроны разного типа и разного класса. Давайте соберем для них средства на дрон, потому что для них это на самом деле как расходный материал, к сожалению…" - говорят волонтеры.

Волонтер Назар Баранник просит поддержать сбор по мере возможностей.

Реквизиты для помощи:

карта Монобанка: 4441 1111 6297 0564

сервис накопления от mono - по ссылке

Любая сумма или репост имеет значение.

Украинские аэроразведчики нуждаются в помощи

Добавим, что DJI Mavic 3E Enterprise - это профессиональный инженерный квадрокоптер, позволяющий выполнять высокоэффективные картографические и геодезические миссии без необходимости использования наземных контрольных станций и больших затрат.

Его стоимость колеблется в пределах 160 тысяч гривен.