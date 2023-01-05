Украинцев просят помочь собрать на "мавик" для защитников

Украинцев просят помочь собрать средства на помощь военным ВСУ, защищающим нашу страну от российских оккупантов.
Сейчас идет сбор на квадрокоптер DJI Mavic 3E Enterprise, с помощью которого аэроразведчики смогут вычислять врагов на разных направлениях и уничтожать их.
"Хочется помочь ребятам, которые защищают наших жен с февраля месяца, хоть чем-то. Сейчас они используют дроны разного типа и разного класса. Давайте соберем для них средства на дрон, потому что для них это на самом деле как расходный материал, к сожалению…" - говорят волонтеры.
Волонтер Назар Баранник просит поддержать сбор по мере возможностей.
Реквизиты для помощи:
Любая сумма или репост имеет значение.
Украинские аэроразведчики нуждаются в помощи
Добавим, что DJI Mavic 3E Enterprise - это профессиональный инженерный квадрокоптер, позволяющий выполнять высокоэффективные картографические и геодезические миссии без необходимости использования наземных контрольных станций и больших затрат.
Его стоимость колеблется в пределах 160 тысяч гривен.
Недавно известная волонтер объявила сбор средств для ВСУ, которые находятся на сверхтяжелом направлении.
Также мы писали, что 95-летняя блогерша из Великобритании организовала сбор средств для ВСУ. Бабушка планирует идти в благотворительный поход.