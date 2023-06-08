В українців не приймають долари в обмінниках: чому і що робити

Банк може відправити валюту на експертизу

Зокрема, якщо під час обміну є сумніви, чи справжня купюра, то банк може відправити її на безкоштовну експертизу до НБУ. Якщо банкнота фальшива, то її не повернуть.

Сумнівні купюри (з плямами, ушкодженнями) мають приймати на інкасо. Тобто банк або фінансова установа (обмінник) бере валюту та відправляє її до іноземного банку для обміну. Така процедура коштує близько 10-30% від номіналу. В результаті зі 100 доларів можна буде отримати - 70.

Зараз багато обмінників почали брати купюри на інкасо, щоб залишити собі високу комісію.

Що робити, якщо відмовилися брати долари

У такій ситуації варто звернутися до кількох обмінників та банківських кас. Касир має право самостійно приймати рішення, чи купюра відповідає правилам прийому банкнот, чи ні.

Також варто обійти декілька обмінників, адже в одному можуть відмовити, а в іншому - обміняти купюру.

Якщо в обмінниках купюру не приймають, то можна використати її у валютних терміналах та банкоматах з функцією поповнення готівкою. Однак, якщо і це не допоможе, використовуйте послугу інкасо.

Чи можна скасовувати операції після обміну валюти

Ви можете провести зворотну валютно-обмінну операцію упродовж 15 хвилин після обміну. Але лише якщо маєте квитанцію чи розрахунковий документ. Це передбачено Постановою правління НБУ №2 "Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностями".