Обмінники отримають попередження за відмову приймати "зношені" доларові купюри
Фінансовий комітет Верховної ради заслухав керівництво Національного банку України щодо масових звернень громадян про додаткові комісії при обміні валюти. Такі порушення є підставою для позбавлення ліцензій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Telegram.
"Відверто шокований масовістю звернень щодо додаткових комісій при обміні валюти, безпідставно кваліфікованої обмінниками як зношена. Менш ніж за добу понад 400", - написав він.
За його словами, велика кількість скарг стосується і порушень з боку державних банків. Поряд з цим більша кількість скарг на нелегальні обмінники.
"Обговорили з керівництвом Нацбанку. Державні банки та фінансові компанії днями отримають жорсткі попередження про неприпустимість такої поведінки. Для тих, хто не зрозуміє - за попередженнями підуть санкції", - написав він.
Критерії зношеності
Як зазначив депутат, купюра може не прийматися обмінниками, якщо є значно зношеною або пошкодженою. Це такі купюри, як:
- 1) заламіновані банком;
- 2) розірвані (розрізані) на дві частини, на яких немає хоча б одного серійного номера, і загальна площа цих частин є не меншою, ніж 55% початкової площі банкноти;
- 3) розірвані (розрізані) на три або більше частин, уключаючи склеєні;
- 4) пошкоджені під час надзвичайного режиму;
- 5) з дефектами виробника;
- 6) із забрудненнями, плямами, написами (площею кожні понад 400 мм. кв.).
"Всі інші купюри обмінники зобов'язані приймати без жодних доплат. При цьому, критерії для зношеності НБУ перегляне в бік пом'якшення. За прийняття зазначених купюр не може братися додаткова комісія або застосовуватися інший курс", - додав Гетманцев.
Голова фінансового комітету Ради пояснив, що у випадку порушення слід звертатися до НБУ онлайн або на електронну пошту, використовуючи спеціальну форму.
"Не треба мовчати. Такі порушення є підставою для позбавлення ліцензій", - додав він.
Нагадаємо, в Україні значно зріс попит на готівковий євро. Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у квітні 2023 року, становив 812 млн доларів, що на 42 млн доларів більше, ніж у березні. При цьому різко зріс обсяг готівкового євро: з 2 млн євро до 41 млн євро.
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