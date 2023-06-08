Обмінники отримають попередження за відмову приймати "зношені" доларові купюри

Фінансовий комітет Верховної ради заслухав керівництво Національного банку України щодо масових звернень громадян про додаткові комісії при обміні валюти. Такі порушення є підставою для позбавлення ліцензій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева в Telegram .

"Відверто шокований масовістю звернень щодо додаткових комісій при обміні валюти, безпідставно кваліфікованої обмінниками як зношена. Менш ніж за добу понад 400", - написав він.

За його словами, велика кількість скарг стосується і порушень з боку державних банків. Поряд з цим більша кількість скарг на нелегальні обмінники.

"Обговорили з керівництвом Нацбанку. Державні банки та фінансові компанії днями отримають жорсткі попередження про неприпустимість такої поведінки. Для тих, хто не зрозуміє - за попередженнями підуть санкції", - написав він.

Критерії зношеності

Як зазначив депутат, купюра може не прийматися обмінниками, якщо є значно зношеною або пошкодженою. Це такі купюри, як:

1) заламіновані банком;

2) розірвані (розрізані) на дві частини, на яких немає хоча б одного серійного номера, і загальна площа цих частин є не меншою, ніж 55% початкової площі банкноти;

3) розірвані (розрізані) на три або більше частин, уключаючи склеєні;

4) пошкоджені під час надзвичайного режиму;

5) з дефектами виробника;

6) із забрудненнями, плямами, написами (площею кожні понад 400 мм. кв.).

"Всі інші купюри обмінники зобов'язані приймати без жодних доплат. При цьому, критерії для зношеності НБУ перегляне в бік пом'якшення. За прийняття зазначених купюр не може братися додаткова комісія або застосовуватися інший курс", - додав Гетманцев.

Голова фінансового комітету Ради пояснив, що у випадку порушення слід звертатися до НБУ онлайн або на електронну пошту, використовуючи спеціальну форму.

"Не треба мовчати. Такі порушення є підставою для позбавлення ліцензій", - додав він.