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У украинцев не принимают доллары в обменниках: почему и что делать

Что делать, если доллары не принимают в обменниках (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине пункты обмена валют отказываются принимать доллары, имеющие повреждения или даже незначительные пятна. В такой ситуации кассир самостоятельно решает, принимать такую валюту или нет.

Об этом сообщает НБУ.

Банк может отправить валюту на экспертизу

В частности, если во время обмена есть сомнения, настоящая ли купюра, то банк может отправить ее на бесплатную экспертизу в НБУ. Если банкнота фальшивая, то ее не вернут.

Сомнительные купюры (с пятнами, повреждениями) должны принимать на инкассо. То есть банк или финансовое учреждение (обменник) берет валюту и отправляет ее в иностранный банк для обмена. Такая процедура стоит около 10-30% от номинала. В результате из 100 долларов можно будет получить - 70.

Сейчас многие обменники начали брать купюры на инкассо, чтобы оставить себе высокую комиссию.

Что делать, если отказались брать доллары

В такой ситуации следует обратиться в несколько обменников и банковских касс. Кассир имеет право самостоятельно принимать решение, соответствует ли купюра правилам приема банкнот или нет.

Также стоит обойти несколько обменников, ведь в одном могут отказать, а в другом - обменять купюру.

Если в обменниках купюру не принимают, можно использовать ее в валютных терминалах и банкоматах с функцией пополнения наличными. Однако, если и это не поможет, используйте услугу инкассо.

Можно ли отменить операции после обмена валюты

Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении сделок с валютными ценностями".

Ранее мы сообщали, что обменники получат предупреждение за отказ принимать изношенные долларовые купюры.

Также мы писали, как отличить поддельные гривны от настоящих.

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