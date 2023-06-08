У украинцев не принимают доллары в обменниках: почему и что делать

Банк может отправить валюту на экспертизу

В частности, если во время обмена есть сомнения, настоящая ли купюра, то банк может отправить ее на бесплатную экспертизу в НБУ. Если банкнота фальшивая, то ее не вернут.

Сомнительные купюры (с пятнами, повреждениями) должны принимать на инкассо. То есть банк или финансовое учреждение (обменник) берет валюту и отправляет ее в иностранный банк для обмена. Такая процедура стоит около 10-30% от номинала. В результате из 100 долларов можно будет получить - 70.

Сейчас многие обменники начали брать купюры на инкассо, чтобы оставить себе высокую комиссию.

Что делать, если отказались брать доллары

В такой ситуации следует обратиться в несколько обменников и банковских касс. Кассир имеет право самостоятельно принимать решение, соответствует ли купюра правилам приема банкнот или нет.

Также стоит обойти несколько обменников, ведь в одном могут отказать, а в другом - обменять купюру.

Если в обменниках купюру не принимают, можно использовать ее в валютных терминалах и банкоматах с функцией пополнения наличными. Однако, если и это не поможет, используйте услугу инкассо.

Можно ли отменить операции после обмена валюты

Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении сделок с валютными ценностями".