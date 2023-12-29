Українців попережають про заразну та небезпечну хворобу. Як її розпізнати?

Чому кір небезпечний

Кір легко розповсюджується повітряно-крапельним шляхом: при кашлі та чханні, тісних особистих контактах, взаємодії з поверхнею, де є вірус.

Однак хворий на кір стає заразним за декілька днів до появи висипки й може поширювати інфекцію.

Симптоми кору

Від моменту зараження до появи перших симптомів проходить зазвичай 7-14 днів. Це інкубаційний період, під час якого жодних ознак хвороби немає.

Початкові ознаки захворювання нагадують симптоми застуди:

підвищення температури

головний біль

нежить

сухий кашель

збільшення лімфовузлів

за день-два з'являються почервоніння очей і сльозотеча, можливі гнійні виділення

діарея

блювота

На 4-5 день хвороби на тілі починають з'являтися червоні висипання. Вони починаються зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджуються на все тіло.

Що робити, якщо є підозра на кір

У МОЗ зазначають, що специфічного лікування проти кору на сьогодні немає. Наразі єдиний безпечний та ефективний спосіб запобігти поширенню цього захворювання - це вакцинація.

Для того, щоб зменшити кількість заражених:

залишайтеся вдома

уникайте контактів з іншими людьми

повідомте свого лікаря

чітко виконуйте вказівки лікаря

попередьте про підозру на кір усіх людей, з якими ви контактували останніми днями. Якщо захворіла дитина, повідомте адміністрацію школи чи садочка.

Якщо контактні люди не вакциновані від кору, їм потрібно зробити екстрене щеплення від цієї хвороби у сімейного лікаря.

Крім того, їм також потрібно деякий час побути на карантині, адже вони можуть бути вже інфікованими та заражати інших.