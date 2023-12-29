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Українців попережають про заразну та небезпечну хворобу. Як її розпізнати?

Вакцинація захищає від ускладнеь хвороби та навіть смерті (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У Києві закликали вакцинувати дітей, щоб запобігти спалаху кору. Ця хвороба є дуже небезпечною, оскільки може спричинити ускладнення, інвалідність або навіть смерть.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис МОЗ у Facebook розповідає, як вчасно розпізнати кір і що робити в такому випадку.

Чому кір небезпечний

Кір легко розповсюджується повітряно-крапельним шляхом: при кашлі та чханні, тісних особистих контактах, взаємодії з поверхнею, де є вірус.

Однак хворий на кір стає заразним за декілька днів до появи висипки й може поширювати інфекцію.

Симптоми кору

Від моменту зараження до появи перших симптомів проходить зазвичай 7-14 днів. Це інкубаційний період, під час якого жодних ознак хвороби немає.

Початкові ознаки захворювання нагадують симптоми застуди:

  • підвищення температури
  • головний біль
  • нежить
  • сухий кашель
  • збільшення лімфовузлів
  • за день-два з'являються почервоніння очей і сльозотеча, можливі гнійні виділення
  • діарея
  • блювота

На 4-5 день хвороби на тілі починають з'являтися червоні висипання. Вони починаються зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджуються на все тіло.

Що робити, якщо є підозра на кір

У МОЗ зазначають, що специфічного лікування проти кору на сьогодні немає. Наразі єдиний безпечний та ефективний спосіб запобігти поширенню цього захворювання - це вакцинація.

Для того, щоб зменшити кількість заражених:

  • залишайтеся вдома
  • уникайте контактів з іншими людьми
  • повідомте свого лікаря
  • чітко виконуйте вказівки лікаря
  • попередьте про підозру на кір усіх людей, з якими ви контактували останніми днями. Якщо захворіла дитина, повідомте адміністрацію школи чи садочка.

Якщо контактні люди не вакциновані від кору, їм потрібно зробити екстрене щеплення від цієї хвороби у сімейного лікаря.

Крім того, їм також потрібно деякий час побути на карантині, адже вони можуть бути вже інфікованими та заражати інших.

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ВакцинаМінстерство охорони здоров'я України