У Києві закликають вакцинувати дітей для запобігання спалаху кору

У Києві існує реальна небезпека повторення епідемії кору, подібної до тієї, яка була 2018 року. Тому необхідно вакцинувати дітей, для попередження спалаху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентину Гінзбург .

"Саме зараз ми маємо зробити все необхідне, щоб запобігти спалаху кору, подібному до того, що стався в країні у 2018 році", - йдеться в заяві.

Вона зазначила, що наразі існує реальна небезпека повторення епідемії, адже за спостереженнями інфекціоністів кір має циклічний характер, і масові захворювання відбуваються зазвичай кожні 5-6 років.

Крім того, спостерігається зростання захворюваності на кір у сусідніх країнах. Так, за даними Національного порталу з імунізації, в Румунії оголошено епідемію кору.

Мешканців Києва закликають вакцинуватися

Вона зазначила, що вакцинація і сьогодні залишається єдиним дієвим засобом захисту від багатьох інфекційних захворювань, серед яких і кір. До того ж кір - одна з найбільш заразних хвороб у світі.

З 10 невакцинованих людей, які проконтактували з хворим, 9 захворіють. Тож від рівня імунізації напряму залежить, бути чи не бути епідемії в країні.

"Маємо розуміти, що причиною спалахів кору є невакциновані діти. Захворювання починається саме з них, а вже потім переходить до дорослих. Тому звертаюся насамперед до батьків. Просто зараз зв'яжіться з педіатром або сімейним лікарем, щоб переконатися, чи вакцинована ваша дитина", - сказала Гінзбург.

Головний фокус - на дітях

На сьогодні Київ забезпечений дієвою якісною вакциною, яка зберігається за правилами з дотриманням усіх вимог до холодового ланцюга. Щеплення за календарем безкоштовні. Спеціального скринінгу напередодні вакцинації робити не потрібно.

Якщо дитина має хронічне захворювання, це є не забороною, а прямим показанням до вакцинації, адже саме такі діти є групою особливого ризику важкого перебігу хвороби. Щодо дорослих, то ті, хто не впевнений, чи був вакцинований, можуть здати спеціальний аналіз крові, а потім порадитися з лікарем щодо необхідності вакцинації.

"Але головний фокус уваги - на дітях. Звертаюся до батьків, вихователів, учителів - візьміть це питання на особливий контроль. Кір - дуже небезпечне захворювання. Небезпечне насамперед ускладненнями та летальністю. Щеплені діти з дуже великою ймовірністю не захворіють, а якщо це і станеться - перенесуть хворобу в легкій формі без наслідків для здоров'я і подальшого життя", - зазначила Гінзбург.

За її словами, необхідно зробити лише два кроки - консультація з лікарем і вчасна вакцинація - гарантують безпеку дитини, близьких і оточуючих.

Спалах кору у 2018 році

За даними на серпень 2018 року кількість хворих на кір в Україні перевищує 28 000 осіб. Це значення перевершувало кількість хворих на кір в усьому Європейському союзі та США разом узятих за той самий період часу.

Уже 2 травня 2018 року Центри з контролю і профілактики захворювань США присвоїли поїздкам на Україну 1-й рівень небезпеки, а посольство США в Києві опублікувало на своєму сайті попередження про епідемію кору для американських громадян, які відвідують Україну. За даними на грудень 2018 року захворюваність на кір в Україні продовжувала зростати, причому найчастіше на кір уражалися діти від п'яти до дев'яти років.

У МОЗ України заявили, що протягом 2018 року понад 54 тисячі українців захворіли на кір.