Украинцев предупреждают о заразной и опасной болезни. Как ее распознать?

В Киеве призвали вакцинировать детей, чтобы предотвратить вспышку кори. Эта болезнь очень опасна, поскольку может повлечь за собой осложнения, инвалидность или даже смерть.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Минздрава в Facebook рассказывает, как вовремя распознать корь и что делать в таком случае.
Корь легко распространяется воздушно-капельным путем: при кашле и чихании, тесных личных контактах, взаимодействии с поверхностью, где есть вирус.
Однако больной корью становится заразным за несколько дней до появления сыпи и может распространять инфекцию.
От момента заражения до появления первых симптомов обычно проходит 7-14 дней. Это инкубационный период, во время которого никаких признаков заболевания нет.
Начальные признаки заболевания напоминают симптомы простуды:
На 4-5 день болезни на теле начинают появляться красные высыпания. Они начинаются с кожи головы и лица, а затем распространяются на все тело.
В Минздраве отмечают, что специфического лечения против кори на сегодняшний день нет. Единственный безопасный и эффективный способ предотвратить распространение этого заболевания - это вакцинация.
Для того чтобы уменьшить количество зараженных:
Если контактные люди не вакцинированы от кори, им нужно сделать экстренную прививку от этой болезни у семейного врача.
Кроме того, им также нужно некоторое время побыть на карантине, они могут быть уже инфицированными и заражать других.
Раньше мы рассказывали, можно ли сейчас вакцинироваться против гриппа.
А еще инфекциониста объяснила, чем коронавирус особенно опасен сейчас.