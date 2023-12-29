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Украинцев предупреждают о заразной и опасной болезни. Как ее распознать?

Вакцинация защищает от осложнений болезни и даже смерти (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

В Киеве призвали вакцинировать детей, чтобы предотвратить вспышку кори. Эта болезнь очень опасна, поскольку может повлечь за собой осложнения, инвалидность или даже смерть.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост Минздрава в Facebook рассказывает, как вовремя распознать корь и что делать в таком случае.

Почему корь опасна

Корь легко распространяется воздушно-капельным путем: при кашле и чихании, тесных личных контактах, взаимодействии с поверхностью, где есть вирус.

Однако больной корью становится заразным за несколько дней до появления сыпи и может распространять инфекцию.

Симптомы кори

От момента заражения до появления первых симптомов обычно проходит 7-14 дней. Это инкубационный период, во время которого никаких признаков заболевания нет.

Начальные признаки заболевания напоминают симптомы простуды:

  • повышение температуры
  • головная боль
  • насморк
  • сухой кашель
  • увеличение лимфоузлов
  • за день-два появляются покраснение глаз и слезотечение, возможны гнойные выделения.
  • диарея
  • рвота

На 4-5 день болезни на теле начинают появляться красные высыпания. Они начинаются с кожи головы и лица, а затем распространяются на все тело.

Что делать, если есть подозрение на корь

В Минздраве отмечают, что специфического лечения против кори на сегодняшний день нет. Единственный безопасный и эффективный способ предотвратить распространение этого заболевания - это вакцинация.

Для того чтобы уменьшить количество зараженных:

  • оставайтесь дома
  • избегайте контактов с другими людьми
  • сообщите своему врачу
  • четко следуйте указаниям врача
  • предупредите о подозрении на корь всех людей, с которыми вы контактировали в последние дни. Если заболел ребенок, сообщите администрации школы или садика.

Если контактные люди не вакцинированы от кори, им нужно сделать экстренную прививку от этой болезни у семейного врача.

Кроме того, им также нужно некоторое время побыть на карантине, они могут быть уже инфицированными и заражать других.

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ВакцинаМинистерство здравоохранения Украины