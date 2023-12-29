Украинцев предупреждают о заразной и опасной болезни. Как ее распознать?

Почему корь опасна

Корь легко распространяется воздушно-капельным путем: при кашле и чихании, тесных личных контактах, взаимодействии с поверхностью, где есть вирус.

Однако больной корью становится заразным за несколько дней до появления сыпи и может распространять инфекцию.

Симптомы кори

От момента заражения до появления первых симптомов обычно проходит 7-14 дней. Это инкубационный период, во время которого никаких признаков заболевания нет.

Начальные признаки заболевания напоминают симптомы простуды:

повышение температуры

головная боль

насморк

сухой кашель

увеличение лимфоузлов

за день-два появляются покраснение глаз и слезотечение, возможны гнойные выделения.

диарея

рвота

На 4-5 день болезни на теле начинают появляться красные высыпания. Они начинаются с кожи головы и лица, а затем распространяются на все тело.

Что делать, если есть подозрение на корь

В Минздраве отмечают, что специфического лечения против кори на сегодняшний день нет. Единственный безопасный и эффективный способ предотвратить распространение этого заболевания - это вакцинация.

Для того чтобы уменьшить количество зараженных:

оставайтесь дома

избегайте контактов с другими людьми

сообщите своему врачу

четко следуйте указаниям врача

предупредите о подозрении на корь всех людей, с которыми вы контактировали в последние дни. Если заболел ребенок, сообщите администрации школы или садика.

Если контактные люди не вакцинированы от кори, им нужно сделать экстренную прививку от этой болезни у семейного врача.

Кроме того, им также нужно некоторое время побыть на карантине, они могут быть уже инфицированными и заражать других.