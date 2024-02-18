Українців попередили про "весняні" штрафи. За що можна "влетіти" на гроші

Що треба знати про штрафи за первоцвіти

Напередодні сезону цвітіння первоцвітів киян закликають не купувати підсніжники, проліски та інші ранньоквітучі рідкісні рослини, які занесені до Червоної книги України.

У Департаменті нагадали, що торгівля первоцвітами переслідується органами Національної поліції та Державною екологічною інспекцією і карається штрафом від 1 700 до 3 655 грн.

"Маємо відносно теплий лютий, а отже сезон цвітіння первоцвітів цього року може розпочатися раніше. Традиційно закликаємо киян і гостей міста не зривати і не купувати ранньоквітучі рослини. Їх масове знищення для продажу призводить до зменшення кількості первоцвітів у природі, а також загрожує їхнім повним знищенням", - заявив директор Департаменту Олександр Возний.

Він також зазначив, що українці мають докласти зусиль, щоб підсніжники, проліски, сон-трава та інші рідкісні весняні рослини тішили своєю красою прийдешні покоління.

Підсніжники занесені до Червоної книги (фото: Freepik)

Крокус Карпатський є популярним первоцвітом, який зривають на продаж (фото: Freepik)

Додамо також, що первоцвіти належать до рідкісних видів рослин, які під загрозою зникнення. Більшість із цих видів - підсніжники, проліски, крокуси, білоцвіт, сон-трава - занесені до Червоної книги України та охороняються законом.

Збирання первоцвітів шкодить природі тим, що не дає змоги рослинам утворити насіння, адже вони розмножуються не лише цибулинами. Зривання кількох рослин первоцвіту призводить до знищення десятків насінин, які в майбутньому могли б дати нове покоління.