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Украинцев предупредили о "весенних" штрафах. За что можно "влететь" на деньги

Какой штраф можно получить за срывание первоцветов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко

Городские власти призвали киевлян и гостей столицы не покупать первоцветы, а также напомнили о штрафах за торговлю редкими растениями.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию КГГА.

Что нужно знать о штрафах за первоцветы

В преддверии сезона цветения первоцветов киевлян призывают не покупать подснежники и другие раннецветущие редкие растения, занесенные в Красную книгу Украины.

В Департаменте напомнили, что торговля первоцветами преследуется органами Национальной полиции и Государственной экологической инспекцией и наказывается штрафом от 1 700 до 3 655 грн.

"Имеем относительно теплый февраль, а значит, сезон цветения первоцветов в этом году может начаться раньше. Традиционно призываем киевлян и гостей города не срывать и не покупать раннецветущие растения. Их массовое уничтожение для продажи приводит к уменьшению количества первоцветов в природе, а также грозит их полным уничтожением", - заявил директор Департамента Александр Возный.

Он также отметил, что украинцы должны приложить усилия, чтобы подснежники, сон-трава и другие редкие весенние растения радовали своей красотой грядущие поколения.

Подснежники занесены в Красную книгу (фото: Freepik)

Крокус Карпатский - популярный первоцвет, который срывают на продажу (фото: Freepik)

Добавим также, что первоцветы относятся к редким видам растений, находящихся под угрозой исчезновения. Большинство из этих видов -  подснежники, крокусы, белоцвет, сон-трава - занесены в Красную книгу Украины и охраняются законом.

Собирание первоцветов вредит природе тем, что не позволяет растениям образовать семена, ведь они размножаются не только луковицами. Срыв нескольких растений первоцвета приводит к уничтожению десятков семян, которые в будущем могли бы дать новое поколение.

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