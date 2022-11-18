Українців попередили про шахраїв, які кидають на 5000 гривень: деталі "свіжої" інтернет-афери

У чому суть афери з продажем собак

Телефонні афери, відзначає Лебідь, є сучасним вірусом.

"Навіть я, коли шукала свого песика Сару, розуміла, що через одне оголошення в мережі фейкові. На цьому людей кидають безкарно", - розповіла ведуча.

Як же може обманути продавець породистих собак? Все працює за схемою, яку описано нижче.

Спочатку ви обираєте на сайті оголошень породисте цуценя. Для прикладу, померанського шпіца. Його середня вартість - 70 тисяч гривень. І от серед усіх пропозицій натикаєтесь на варіант за 11 тисяч. Зрозуміло, що “клюєте” й телефонуєте продавцю.

Аферисти відповідають привітно. Та на ваше прохання під’їхати й подивитися песика кажуть, що це неможливо зробити, оскільки вони переїхали в інше місто.

Натомість аби ввійти в довіру, пропонують надіслати відео цуценяти на Viber. Його, зрозуміло, просто завантажують з інтернету. Та не кожна людина може одразу це зрозуміти. На тому й будується розрахунок шахраїв.

Афера з продажем собак стає дуже популярною в Україні (фото: Freepik)

Потім ви знову зідзвонюєтесь та ставите логічне запитання: “Чому так дешево?” Відповідь на нього готова заздалегідь. Псевдопродавець каже, що закриває свій бізнес, бо їде за кордон. Тому планує швидко розпродати породистих цуценят.

Шахрай у розмові тисне й чекає на ваше остаточне рішення: "купуєте чи ні?"

Далі аферист просить скинути передоплату за песика, яка становить 50% від усієї суми. Потім обіцяє, що кур’єрською службою надішле цуценя.

Однак насправді, зрозуміло, після переказу коштів все закінчується.

Будьте обережними та не ведіться на сумнівні оголошення в інтернеті. Так ви збережете не лише гроші, а й нерви, що у сьогоднішніх реаліях - вкрай важливо.