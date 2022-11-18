Украинцев предупредили о мошенниках, бросающих на 5000 гривен: детали "свежей" интернет-аферы

В чем суть аферы с продажей собак

Телефонные аферы, как отмечает Лебедь, являются современным вирусом.

"Даже я, когда искала свою собачку Сару, понимала, что через одно объявление в сети фейковые. На этом людей бросают безнаказанно", - рассказала ведущая.

Как же может обмануть продавец породистых собак? Все работает по схеме, описанной ниже.

Сначала вы выбираете на сайте объявлений породистого щенка. К примеру, померанского шпица. Его средняя стоимость - 70 тысяч гривен. И вот среди всех предложений натыкаетесь на вариант за 11 тысяч. Понятно, что клюете и звоните продавцу.

Аферисты отвечают приветливо. Но по вашей просьбе подъехать и посмотреть собачку говорят, что это невозможно сделать, поскольку они переехали в другой город.

Чтобы войти в доверие, предлагают послать видео щенка на Viber. Его, очевидно, просто загружают из веба. Но не каждый человек может это сразу понять. На этом и строится расчет мошенников.

Афера с продажей собак становится очень популярной в Украине (фото: Freepik)

Затем вы снова созваниваетесь и задаете логичный вопрос: "Почему так дешево?" Ответ на него готов заранее. Псевдопродавец говорит, что закрывает свой бизнес, потому что уезжает за границу. Поэтому планирует быстро распродать породистых щенков.

Мошенник в разговоре давит и ждет вашего окончательного решения: "покупаете или нет?"

Далее аферист просит сбросить предоплату за собачку, которая составляет 50% от всей суммы. Затем обещает, что курьерской службой пришлет щенка.

Однако на самом деле, разумеется, после перевода средств все кончается.

Будьте осторожны и не ведитесь на сомнительные объявления в интернете. Так вы сохраните не только деньги, но и нервы, что в сегодняшних реалиях крайне важно.