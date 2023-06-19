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Українців попередили про подорожчання хліба: коли та на скільки злетить ціна

Фото: В Україні подорожчає хліб (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ціна на хліб в Україні скоро зросте. Це станеться у тому випадку, якщо ціна на автомобільне паливо піде вгору.

На скільки і коли подорожчає хліб, розповів директор Хмельницького хлібозаводу Валентин Романенко в ефірі місцевого телеканалу ТВ7+.

На скільки подорожчає хліб

Очікується, що один із головних продуктів харчування подорожчає на 7-10%. Це може статися за умови підвищення цін на паливо для авто.

Романенко припустив, що через повернення стандартних ставок акцизу та ПДВ на пальне з 1 липня вартість літра бензину зросте на 12 гривень, а дизеля – на 8 гривень.

За його словами, подорожчання палива призведе до підвищення собівартості всіх технологічних ланцюжків, у яких використовуються транспортні послуги. Хліб у тому числі.

"Цього місяця підстав суттєвих для подорожчання немає. Якщо буде підняття суттєво паливно-мастильних матеріалів, тоді ми будемо змушені переглядати логістику, цінову політику. І буде подорожчання. Я прогнозую подорожчання від 7 до 10%", – повідомив директор Хмельницького хлібзаводу.

Зазначимо, зараз ціна за 475 грамів "Українського хліба" стартує від 18 гривень. Виходить, якщо ціна зросте на максимум 10%, то після подорожчання він коштуватиме 19.80 гривень.

Також читайте, що буде з цінами на продукти в Україні далі.

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