Украинцев предупредили о подорожании хлеба: когда и на сколько взлетит цена

На сколько подорожает хлеб

Ожидается, что один из главных продуктов питания подорожает на 7-10%. Это может произойти при условии повышения отпускных цен на топливо для авто.

Романенко предположил, что из-за возвращения стандартных ставок акциза и НДС на горючее с 1 июля, стоимость литра бензина врастет на 12 гривен, а дизеля – на 8 гривен.

По его словам, подорожания топлива приведет к повышению себестоимости всех технологических цепочек, в которых используются транспортные услуги. Хлеб, в том числе.

"В этом месяце оснований существенных для подорожания нет. Если будет поднятие существенно горюче-смазочных материалов, тогда мы будем вынуждены пересматривать логистику, ценовую политику. И будет подорожание. Я прогнозирую подорожание от 7 до 10%", – сообщил директор Хмельницкого хлебзавода.

Отметим, сейчас цена за 475 граммов "Украинского хлеба" стартует от 18 гривен. Получается, что если цена возрастет на максимум 10%, то после подорожания он будет стоить 19.80 гривен.