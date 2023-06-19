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Украинцев предупредили о подорожании хлеба: когда и на сколько взлетит цена

Фото: В Украине подорожает хлеб (РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Цена на хлеб в Украине уже скоро вырастет. Это произойдет в том случае, если цена на автомобильное топливо пойдет вверх.

На сколько и когда подорожает хлеб рассказал директор Хмельницкого хлебозавода Валентин Романенко в эфире местного телеканала ТВ7+.

На сколько подорожает хлеб

Ожидается, что один из главных продуктов питания подорожает на 7-10%. Это может произойти при условии повышения отпускных цен на топливо для авто.

Романенко предположил, что из-за возвращения стандартных ставок акциза и НДС на горючее с 1 июля, стоимость литра бензина врастет на 12 гривен, а дизеля – на 8 гривен.

По его словам, подорожания топлива приведет к повышению себестоимости всех технологических цепочек, в которых используются транспортные услуги. Хлеб, в том числе.

"В этом месяце оснований существенных для подорожания нет. Если будет поднятие существенно горюче-смазочных материалов, тогда мы будем вынуждены пересматривать логистику, ценовую политику. И будет подорожание. Я прогнозирую подорожание от 7 до 10%", – сообщил директор Хмельницкого хлебзавода.

Отметим, сейчас цена за 475 граммов "Украинского хлеба" стартует от 18 гривен. Получается, что если цена возрастет на максимум 10%, то после подорожания он будет стоить 19.80 гривен.

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