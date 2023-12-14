Українців попередили про нову шахрайську схему: "вляпатися" може кожний

Що пишуть шахраї

За словами ведучої, вона вже отримала СМС від аферистів. Зловмисники пишуть про нібито загублену посилку, яку "пошта" не може доставити через відсутність "правильної" адреси. Шахраї закликають натиснути на посилання, яке вони надіслали. Звісно ж, жодної посилки насправді немає.

"Якась "пошта України" (знаєте таку службу? Я - ні), знайшла мою посилку, але горюшко-бедуська, там невиразна адреса. Мабуть, біля комп'ютера в пункті відправлення - "два" за каліграфією. Мета СМС одна: щоб ви натиснули на заслання", - пояснила ведуча.

СМС від шахраїв (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Вона також зазначила, що якщо ви отримали подібні повідомлення, у жодному разі не переходити за посиланнями із СМС. Шахраї можуть придумати будь-що. Вони пишуть не тільки про "втрачені" посилки, а ще й про "списання" грошей з картки.

"З'явилися подібні до СМС, але вже з новорічними "сюрпризами": "Ви виграли новорічний бонус\приз\подарунок! Так як ви є клієнтом нашого (тут аферисти вписують усі найбільші та відомі сервіси та магазини (Сільпо, Ашан, Спортлайф, Мегамаркет, Фора, Rozetka, Prom, і т.д... Чимось ви точно користуєтеся!)", - додала ведуча.

Ведуча попередила українців (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Також Либідь пожартувала, що українцям не варто переходити за "лівими" посиланнями, "навіть якщо вам напише особисто Санта Клаус і надішле фото свого голого торсу".