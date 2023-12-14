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Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: "вляпаться" может каждый

Как обманывают мошенники (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Украинцев предупредили о новой схеме. Мошенники присылают СМС с призывом перейти по ссылке, при этом они выдумывают весьма убедительные причины.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), ведущая "Аферисти в сітях" Елена-Кристина Лебедь детально описала новую схему аферистов на своей странице в Instagram.

Что пишут мошенники

По словам ведущей, она тоже уже получила СМС от аферистов. Злоумышленники пишут о якобы утерянной посылке, которую "почта" не может доставить из-за отсутствия "правильного" адреса. Мошенники призывают нажать на ссылку, которую они прислали. Конечно же, никакой посылки на самом деле нет.

"Какая-то "почта Украины" (знаете такую службу? Я - нет), нашла мою посылку, но горюшко-бедуська, там невнятный адрес. Видимо, у компьютера в пункте отправления - "два" по каллиграфии. Цель СМС одна: чтобы вы нажали на ссылку", - объяснила ведущая.

СМС от мошенников (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Она также отметила, что если вы получили подобные сообщения, ни в коем случае не переходить по ссылкам из СМС. Мошенники могут придумать что угодно. Они пишут не только о "потерянных" посылках, а еще и о "списании" денег с карты.

"Появились подобные СМС, но уже с новогодними "сюрпризами": "Вы выиграли новогодний бонус\приз\подарок! Так как вы являетесь клиентом нашего (тут аферисты вписывают все самые большие и известные сервисы и магазины (Сильпо, Ашан, Спортлайф, Мегамаркет, Фора, Rozetka, Prom, и т.д... Чем-то вы точно пользуетесь!)", - добавила ведущая.

Ведущая предупредила украинцев (фото: instagram.com/elena_kristina_lebed)

Также Лебедь пошутила, что украинцам не стоит переходить по "левым" ссылкам, "даже если вам напишет лично Санта Клаус и пришлет фото своего голого торса".

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