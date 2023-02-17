Українців попередили про нову шахрайську схему: як працює "розвод"

Як діє ця шахрайська схема

"Щойно отримала смс-розсилку від аферистів. Будьте уважні! Це "розвод". При переході на Telegram почнуть розповідати, що жодних вкладень не потрібно, але щоб зареєструватися на сайті вакансій/ конкретного роботодавця/ конкретної фірми (варіантів - мільйон) потрібно, оплатити преміум-акаунт", - пише журналістка.

У результаті, навіть не помітивши, можна сплатити 2000 грн за те, що ви начебто зможете працювати вже сьогодні.

"Подібні смс можуть приходити і від псевдо Rozetka, Aliexpress, еBay, Amazon, 6pm. Шахраї користуються іменами великих відомих брендів, розуміючи, що на відоме ім'я - клюнуть. Не ведіться", - застерігає Лебідь.

Як вберегтись від подібного обману

Експерти радять взагалі не переходити за посиланнями, які вам надходять із невідомих номерів чи навіть від ваших друзів та колег. Не рідко акаунти у соцмережах зламують і масово відправляють повідомлення підписникам людини.

Іноді текст шахрайського повідомлення може містити інформацію типу "проголосуйте за мене на цьому конкурсі" або "щоб отримати допомогу від Європейського союзу, подайте свої дані у відповідній графі".

Попри те, що кіберполіція активно працює, аби виявити завчасно такі схеми та запобігати злочинам, все одно немало українців стають жертвами шахраї. У суді вкрай важко довести їхню провину.

Зразок шахрайського повідомлення (скриншот)