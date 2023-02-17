Украинцев предупредили о новой мошеннической схеме: как работает "развод"

Как действует эта мошенническая схема

"Только что получила смс-рассылку от аферистов. Будьте внимательны! Это "развод". При переходе на Telegram начнут рассказывать, что никаких вложений не нужно, но чтоб зарегистрироваться на сайте вакансий/ конкретного работодателя/ конкретной фирмы (вариантов - миллион) нужно, оплатить премиум -аккаунт", - пишет журналистка.

В результате, даже не заметив, можно оплатить 2000 грн за то, что вы вроде бы сможете работать уже сегодня.

"Подобные смс могут приходить и от псевдо Rozetka, Aliexpress, eBay, Amazon, 6pm. Мошенники пользуются именами больших известных брендов, понимая, что на известное имя - клюнут. Не ведитесь", - предостерегает Лебедь.

Как уберечься от подобного обмана

Эксперты советуют вообще не переходить по ссылкам, поступающим из неизвестных номеров или даже от ваших друзей и коллег. Нередко аккаунты в соцсетях взламывают и массово отправляют сообщения подписчикам человека.

Иногда текст мошеннического сообщения может содержать информацию типа "проголосуйте за меня на этом конкурсе" или "чтобы получить помощь от Европейского союза, предоставите свои данные в соответствующей графе".

Несмотря на то, что киберполиция активно работает, чтобы выявить заблаговременно такие схемы и предотвратить преступления, все равно немало украинцев становятся жертвами мошенников. В суде крайне тяжело доказать их вину.

Образец мошеннического сообщения (скриншот)