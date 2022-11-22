Українців попередили про небезпеку через потенційно токсичні види палива: що відомо

Регіональний директор ВООЗ у Європі доктор Ганс Клюге попередив, що українська зима буде пов'язана з виживанням і загрожуватиме життю мільйонів людей.

Експерт каже, що тривалі атаки на медичну та енергетичну інфраструктуру означають, що сотні лікарень і медичних закладів більше не працюють повноцінно.

"Пологовим відділенням потрібні кувези; банкам крові потрібні холодильники; ліжка інтенсивної терапії потребують вентиляторів; і всім потрібна енергія", - пояснює Клюге.

Він також додав, що енергетична криза зробить цю зиму важким випробуванням для України, оскільки населення звернеться до альтернативних методів обігріву.

"Багато хто буде змушений звернутися до альтернативних методів опалення, як-от спалювання деревного вугілля, дров або використання генераторів, що працюють на дизельних або електричних обігрівачах. Це спричиняє ризики для здоров'я, зокрема вплив токсичних речовин, шкідливих для дітей, людей похилого віку та людей з респіраторними та серцево-судинними захворюваннями, а також випадкові опіки та травми" - підсумував лікар.

У ВООЗ побоюються за здоров'я українців після цієї зими (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

Нагадаємо, що раніше CEO Yasno Сергій Коваленко наголосив, що існує три головні сценарії розвитку подій у питанні відключення електроенергії.

Перший сценарій передбачає, що якщо нових атак на енергомережу не буде, то відключення будуть застосовувати скрізь, але вони стануть менш тривалими, оскільки "дефіцит потужності може бути розподілений по всій країні".

При другому, позитивному, сценарію, атаки Росії припиняються, й енергетикам вдається відновити інфраструктуру повністю.

Коваленко також попередив, що скоріш за все в режимі постійних відключень українцям доведеться жити до кінця березня наступного року.