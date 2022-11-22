Украинцев предупредили об опасности из-за потенциально токсичных видов топлива: что известно

Региональный директор ВОЗ в Европе доктор Ганс Клюге предупредил, что украинская зима будет связана с выживанием и будет угрожать жизни миллионов людей.

Эксперт говорит, что длительные атаки на медицинскую и энергетическую инфраструктуру означают, что сотни больниц и медицинских учреждений больше не работают полноценно.

"Родильным отделением нужны кувезы; банкам крови нужны холодильники; кровати интенсивной терапии нуждаются в вентиляторах; и всем нужна энергия", - объясняет Клюге.

Он также добавил, что энергетический кризис сделает эту зиму тяжелым испытанием для Украины, поскольку население обратится к альтернативным методам обогрева.

"Многие будут вынуждены обратиться к альтернативным методам отопления, как сжигание древесного угля, дров или использование генераторов, работающих на дизельных или электрических обогревателях. Это вызывает риски для здоровья, в частности влияние токсичных веществ, вредных для детей, пожилых людей и людей с респираторными и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также случайные ожоги и травмы" - подытожил врач.

В ВОЗ опасаются за здоровье украинцев после этой зимы (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Напомним, что ранее CEO Yasno Сергей Коваленко подчеркнул, что существует три главных сценария развития событий в вопросе отключения электроэнергии.

Первый сценарий предполагает, что если новых атак на энергосети не будет, то отключения будут применять везде, но они станут менее продолжительными, поскольку дефицит мощности может быть распределен по всей стране.

При втором, положительном сценарии атаки России прекращаются, и энергетикам удается восстановить инфраструктуру полностью.

Коваленко также предупредил, что, скорее всего, в режиме постоянных отключений украинцам придется жить до конца марта следующего года.