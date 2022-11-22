Сподіваємось на ППО. В "Укренерго" розповіли, від чого залежить ймовірність блекауту

Імовірність настання блекауту залежить від багатьох факторів: як спрацювали сили ППО, в який момент було здійснено ракетний удар і які об'єкти енергетичного сектора.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького на брифінгу .

"Ймовірність блекауту залежить від характеру і масштабу завданих енергосистемі пошкоджень під час конкретної ракетної атаки. Тобто від дуже багатьох факторів: як спрацювало ППО, в які об'єкти потрапили ракети, який ступінь пошкодження і яка саме комбінація попадань. Також багато залежить від того, якому стані була енергосистема в момент влучення, яким був рівень споживання", - зазначив Кудрицький.

За його словами, саме тому енергетики не публікують погодинний графік споживання, щоб не орієнтувати ворога. Неможливо спрогнозувати, коли може статися блекаут, або яка його ймовірність.

"Все залежить від того, чи будуть ракетні атаки продовжуватись і якщо так – на скільки вони будуть "успішними". Я вже говорив, блекають це не кінець світу, це повне або суттєве погашення енергосистеми, після якого відразу починається її відновлення", - додав голова правління "Укренерго".

Кудрицький також додав, що спеціалісти готуються до найгірших сценаріїв, проводять відповідні тренування, щоб навіть якщо бликаут станеться, всі знали, що хто робитиме.

"Але хочу зазначити, що далеко не факт, що на нас чекає попереду блекають. Сподіваємося також і на покращення умінь та можливостей нашої ППО", - наголосив голова правління НЕК "Укренерго".