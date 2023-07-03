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Українців попередили про небезпечну статеву інфекцію, але є один шанс уберегтися

Фото: Як захиститися від вірусу папіломи людини (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вірус папіломи людини - захворювання, що поширюється статевим шляхом, може спричинити розвиток раку шийки матки у жінок, генітальні бородавки, рак ануса та прямої кишки, рак горла як у жінок, так і у чоловіків.

Про інфекцію попередили у МОЗ України на Facebook.

Що потрібно знати про інфекцію

Два типи ВПЛ (16 та 18) викликають 70% випадків раку та передракових уражень шийки матки.

Більшість людей, інфікованих вірусами папіломи людини, можуть навіть не здогадуватися про це, адже інфекція може не проявлятися, поки не призведе до ракової пухлини.

Кому і коли слід робити щеплення?

Спочатку рекомендовано дівчатам. Але й хлопчикам буде корисно вакцинуватися. Краще щеплюватися у віці 9-14 років, до початку статевого життя.

Скільки доз потрібно?

Дітям до 15 років - дві дози вакцини. Людям віком від 15 років та ВІЛ-інфікованим незалежно від віку - 3 дози.

Чи є сенс дорослим щепитися від ВПЛ?

Рекомендовано - дорослим, які не були вакциновані від ВПЛ у дитинстві
Жінкам також слід раз на кілька років проходити скринінгові обстеження щодо передракових патологій шийки матки.

Де зробити щеплення?

Можна зробити власним коштом у свого сімейного лікаря купленою в аптеці вакциною або в приватній клініці.

Читайте також, чи можна заразити інших після щеплень "живими" вакцинами.

Крім того, ми повідомляли, що робити, якщо у дитини виявили кишкову інфекцію.

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