Чи можна заразити інших після щеплення "живими" вакцинами: пояснення

"Живі" вакцини містять сильно ослаблені віруси й бактерії. Існує дуже малий шанс того, що після вакцинації щеплена людина все ж зможе інфікувати невакциновану людину.

До "живих" вакцин належать вакцины від:

вітряної віспи;

ротавірусу;

кору/краснухи/паротиту;

оральна вакцина від поліомієліту;

туберкульозу;

жовтої лихоманки;

Вищезгадані вакцини протипоказані вагітним й людям із сильно ослабленим імунітетом.

"Існує дуже невеликий шанс того, що після вакцинації, вірус може виділятися зі слизом з дихальних шляхів чи з випорожненнями щепленої людини, інфікувати невакциновану людину. Це в загальному. Проте є особливості в залежності від вакцини", - пише МОЗ.

Припускають, що вірус вітрянки, наприклад, може передаватись у рідкісних випадках, коли після вакцинації виник висип. У зоні небезпеки можуть опинитись люди, які мають ослаблений імунітет внаслідок важких хвороб: ВІЛ-інфіковані, люди після пересадки органів, або ж ті, хто проходить хімієтерапію. Хоча науковці ставлять це під сумнів.

Тому такі люди мають уникати контакту:

з підгузками немовлят, які були вакциновані від ротавірусу, протягом 4 тижнів після щеплення;

із людьми, які отримали оральну вакцину проти поліомієліту, протягом 6-8 тижнів після щеплення;

із людьми, у яких з’явилося висипання на шкірі внаслідок вакцинації проти вітряної віспи, до моменту зникнення висипу.

"Хоча від щеплених проти кору, краснухи чи паротиту можна виділити вірус зі слини, варто пам’ятати, що така особа не є заразною - вірус не передається іншим людям. То ж контактувати після щеплення КПК з людьми, яким протипоказана вакцина проти кору, паротиту, краснухи, можна, це безпечно. І навпаки, вакцинацію потрібно проводити аби вони не стали джерелом інфекції для людей з ослабленим імунітетом", - додає МОЗ.