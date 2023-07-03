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Украинцев предупредили об опасной половой инфекции, но есть один шанс уберечься

Фото: Как защититься от вируса папилломы человека (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Вирус папилломы человека – заболевание, распространяющееся половым путем, может вызвать развитие рака шейки матки у женщин, генитальные бородавки, рак ануса и прямой кишки, рак горла как у женщин, так и у мужчин.

Об инфекции предупредили в Минздраве Украины на Facebook.

Что нужно знать об инфекции

Два типа ВПЧ (16 и 18) вызывают 70% случаев рака и предраковых поражений шейки матки.

Большинство людей, инфицированных вирусами папилломы человека, могут даже не догадываться об этом, ведь инфекция может не проявляться, пока не приведет к раковой опухоли.

Кому и когда следует делать прививки?

Первоначально рекомендовано девушкам. Но и мальчикам будет полезным вакцинироваться. Лучше прививаться в возрасте 9-14 лет, до начала половой жизни.

Сколько доз нужно?

Детям до 15 лет - две дозы вакцины. Людям старше 15 лет и ВИЧ-инфицированным независимо от возраста – 3 дозы.

Есть ли смысл взрослым прививаться от ВПЧ?

Рекомендовано - взрослым, которые не были вакцинированы от ВПЧ в детстве
Женщинам также следует раз в несколько лет проходить скрининговые обследования на предмет предраковых патологий шейки матки.

Где сделать прививку?

Можно сделать за свой счет у своего семейного врача купленной в аптеке вакциной или в частной клинике.

Читайте также, можно ли заразить других после прививки "живыми" вакцинами.

Кроме того, мы сообщали, что делать, если у ребенка обнаружили кишечную инфекцию.

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