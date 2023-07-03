Украинцев предупредили об опасной половой инфекции, но есть один шанс уберечься

Что нужно знать об инфекции

Два типа ВПЧ (16 и 18) вызывают 70% случаев рака и предраковых поражений шейки матки.

Большинство людей, инфицированных вирусами папилломы человека, могут даже не догадываться об этом, ведь инфекция может не проявляться, пока не приведет к раковой опухоли.

Кому и когда следует делать прививки?

Первоначально рекомендовано девушкам. Но и мальчикам будет полезным вакцинироваться. Лучше прививаться в возрасте 9-14 лет, до начала половой жизни.

Сколько доз нужно?

Детям до 15 лет - две дозы вакцины. Людям старше 15 лет и ВИЧ-инфицированным независимо от возраста – 3 дозы.

Есть ли смысл взрослым прививаться от ВПЧ?

Рекомендовано - взрослым, которые не были вакцинированы от ВПЧ в детстве

Женщинам также следует раз в несколько лет проходить скрининговые обследования на предмет предраковых патологий шейки матки.

Где сделать прививку?

Можно сделать за свой счет у своего семейного врача купленной в аптеке вакциной или в частной клинике.