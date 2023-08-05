Українців попередили про можливі відключення світла через спеку. Як врятувати побутові прилади

Синоптики спрогнозували шалену спеку на вихідні в Україні. Через посилену роботу кондиціонерів, вентиляторів та інших енерговитратних приладів енергосистема України може відчути перезавантаження.
Як цьому запобігти, розповіли в Укренерго.
Фахівці пояснюють, що енергосистема може безпечно працювати тільки, якщо в ній витримується баланс за формулою "споживання електроенергії = виробництво електроенергії".
Якщо зростає споживання електроенергії через посилення спеки й масове використання кондиціонерів, тоді повинен бути відповідний обсяг виробництва. Але після російських атак електростанціям все ще складно збільшити потужність.
Допомогти енергосистемі пройти цей складний період може розумне споживання, особливо у пікові години з 16:00 до 23:00:
Закриті жалюзі та штори протягом дня будуть перешкодою для небажаного тепла, що проникає в будинок через вікна. Найкраще це робити в проміжок між 11:00 та 15:00, тобто в найспекотніший час дня.
При відчиненні вікон тепле повітря проникає в будинок, внаслідок чого повітря в приміщенні також нагрівається.
Кімнатні рослини збільшують кількість водяної пари в навколишньому середовищі, охолоджуючи себе та будинок. Якщо ви шукаєте екологічно безпечний метод охолодження, вибирайте лілії та каучуконоси.
Раніше ми розповідали, як діяти при сонячному та тепловому ударі.
Читайте також, коли в Україні стане прохолодніше та підуть дощі.