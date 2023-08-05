Украинцев предупредили о возможных отключениях света из-за жары. Как спасти бытовые приборы

Синоптики спрогнозировали безумную жару на выходных в Украине. Из-за усиленной работы кондиционеров, вентиляторов и других энергозатратных приборов энергосистема Украины может почувствовать перезагрузку.
Как это предотвратить, рассказали в Укрэнерго.
Специалисты объясняют, что энергосистема может безопасно работать только если в ней выдерживается баланс по формуле "потребление электроэнергии = производство электроэнергии".
Если растет потребление электроэнергии из-за усиления жары и использования кондиционеров, тогда должен быть соответствующий объем производства. Но после российских атак электростанциям все еще сложно увеличить мощность.
Помочь энергосистеме пройти этот сложный период может разумное потребление, особенно в пиковые часы с 16:00 до 23:00:
Закрытые жалюзи и шторы в течение дня будут помехой для нежелательного тепла, проникающего в дом через окна. Лучше всего это делать в промежуток между 11:00 и 15:00, то есть в самое жаркое время дня.
При открывании окон теплый воздух проникает в дом, в результате чего воздух в помещении также нагревается.
Комнатные растения увеличивают количество водяных паров в окружающей среде, охлаждая себя и дом. Если вы ищете экологически безопасный способ охлаждения, выбирайте лилии и каучуконосы.
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