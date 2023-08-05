В Україні спека до 40 градусів. Як вберегтися від сонячного та теплового удару

Тривале перебування під прямими сонячними променями може призвести до різко негативних наслідків. Найпоширенішими серед них є тепловий і сонячний удари. Ці два стани мають досить схожі симптоми, але різні алгоритми усунення.

Як впоратися з ними обома - читайте нижче в матеріалі Styler.

Чим відрізняються тепловий і сонячний удари

Насамперед різними є визначення цих станів. Сонячний удар - це патологічний стан, внаслідок якого відбувається порушення роботи головного мозку через тривалий вплив сонячних променів.

А тепловий удар - це форма гіпертермії, за якої різко підвищується температура тіла. Людина може отримати тепловий удар після впливу екстремальних температур, тобто необов'язково лише гарячих.

Сонячний удар вважають різновидом теплового, адже під час теплового перегрівається все тіло, а не лише голова.

Як розпізнати удар сонця

Симптоми теплового та сонячного удару:

скупчення червоних прищиків чи маленьких пухирців

м'язові спазми в руках, ногах чи животі

короткочасна втрата свідомості

підвищення температури тіла

нудота

блювота

втома

слабкість

головний біль

запаморочення

відсутність пітливості, гаряча, червона чи рум'яна суха шкіра

швидкий пульс

утруднене дихання

галюцинації

дезорієнтація

Від сонячного удару розширюються кровоносні судини мозку. Під час теплового удару порушується терморегуляція і втрата рідини. Тому дуже важливо уникати зневоднення та надмірних фізичних навантажень у спеку.

Найбільш вразливими до отримання сонячного чи теплового удару є немовлята, люди похилого віку, спортсмени та люди, які працюють на відкритій місцевості.

Як допомогти постраждалому

Дотримуйтеся цього алгоритму дій першої домедичної допомоги:

перенесіть людину в затінок

зніміть з неї одяг

зволожте шкіру

прикладіть пакети з льодом під пахви та в пахові складки

якщо людина може пити, дайте їй прохолодну воду, але в жодному разі не напої з кофеїном, алкоголем тощо

за можливості виміряйте температуру тіла

якщо потерпілий починає блювати, перекладіть його на бік

Якими не були б симптоми чи стан потерпілого, якомога швидше викликайте швидку допомогу, щоб не зіштовхнутися з ускладненнями.

Інфографіка: Центр громадського здоров'я МОЗ України