Українців попередили про лікарів-шахраїв: як зрозуміти, що вас дурять
Шахрайські схеми процвітають і серед медичних послуг, які обіцяють українцям вилікувати все "чарівною пігулкою", виправити все без операції та ще й "народними методами".
Як розпізнати обман, розповіла офтальмолог Анна Пилипчук в Instagram.
Якщо вам пропонують "золоту пігулку від усього"
Медик нагадала, що майже для кожного захворювання є свої спеціальні ліки. Вони є протидією проти причини виникнення захворювання.
Щоб ніколи не потрапити в лапи шахраїв і зберегти здоров'я, треба завжди слухати поради тільки лікаря, зі справжнім дипломом та досвідом роботи. Варто запідозрити у некомпетентності, якщо лікар призначає по 18 препаратів за один раз.
Шахрайство в офтальмології - часте явище
Захворювання очей, якщо це не щось гостре і раптове (наприклад, запалення), лікуються досить довго, або мають бути призначені ліки на все подальше життя.
Наприклад, при глаукомі ліки пожиттєві і їх скасовувати і призначати самостійно в жодному разі не можна.
Часто ліки йдуть в поєднанні з операцією чи процедурою, яка передбачає втручання безпосередньо в око. Це нормально, цього не потрібно боятися, бо без цієї процедури неможливо зупинити захворювання.
Мабуть, всі зустрічали пропозиції вилікувати катаракту краплями чи пігулками "без операції". Але це обман: на сьогоднішній день катаракта лікується тільки оперативно, заміною кришталика.
Приклад шахрайства (скриншот)
Приклади лікарів-шахраїв
Офтальмолог підкреслила, що вся реклама в інтернеті, яка побудована на дієвих краплях/пігулках від катаракти, глаукоми, міопії та інше - це просто шахрайські винаходи, як витягнути гроші.
В кращому випадку, це просто плацебо і ви втратите лише кошти. В гіршому - втрачаєте ще й дорогоцінний час та зір.
Раніше лікарка розповіла, який алкоголь може бути корисним для зору.
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