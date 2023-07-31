Українців попередили про лікарів-шахраїв: як зрозуміти, що вас дурять

Шахрайські схеми процвітають і серед медичних послуг, які обіцяють українцям вилікувати все "чарівною пігулкою", виправити все без операції та ще й "народними методами".

Якщо вам пропонують "золоту пігулку від усього"

Медик нагадала, що майже для кожного захворювання є свої спеціальні ліки. Вони є протидією проти причини виникнення захворювання.

Щоб ніколи не потрапити в лапи шахраїв і зберегти здоров'я, треба завжди слухати поради тільки лікаря, зі справжнім дипломом та досвідом роботи. Варто запідозрити у некомпетентності, якщо лікар призначає по 18 препаратів за один раз.

Шахрайство в офтальмології - часте явище

Захворювання очей, якщо це не щось гостре і раптове (наприклад, запалення), лікуються досить довго, або мають бути призначені ліки на все подальше життя.

Наприклад, при глаукомі ліки пожиттєві і їх скасовувати і призначати самостійно в жодному разі не можна.

Часто ліки йдуть в поєднанні з операцією чи процедурою, яка передбачає втручання безпосередньо в око. Це нормально, цього не потрібно боятися, бо без цієї процедури неможливо зупинити захворювання.

Мабуть, всі зустрічали пропозиції вилікувати катаракту краплями чи пігулками "без операції". Але це обман: на сьогоднішній день катаракта лікується тільки оперативно, заміною кришталика.

Приклад шахрайства (скриншот)

Приклади лікарів-шахраїв

Офтальмолог підкреслила, що вся реклама в інтернеті, яка побудована на дієвих краплях/пігулках від катаракти, глаукоми, міопії та інше - це просто шахрайські винаходи, як витягнути гроші.

В кращому випадку, це просто плацебо і ви втратите лише кошти. В гіршому - втрачаєте ще й дорогоцінний час та зір.





