Starlink у кожен "Пункт незламності". Україна хоче купити велику партію та скасувати ввізне мито
Минулого тижня по всій країні запрацювали "Пункти незламності". Влада працює над тим, аби кожен такий пункт забезпечити "Старлінком".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Кабінеті міністрів.
"Минулого тижня за ініціативи Президента України по всій країні запрацювали "Пункти незламності". Майже тисячу з них відкрила Державна служба з надзвичайних ситуацій. У цих пунктах є світло, вода, тепло, зв’язок. Працюємо над тим, аби кожен такий пункт забезпечити "Старлінком", - сказав Шмигаль.
За його словами, наразі уряд веде перемовини про можливість купити нову велику партію із тисяч "Старлінків" для України.
"Сьогодні ми також затвердимо необхідні документи, аби старлінки завозилися в Україну без мита і ПДВ. Це здешевить їхню вартість і дозволить забезпечити їх для якнайбільшої кількості людей та організацій", - додав прем'єр-міністр.
Зазначено, що подібні пункти відкрив відповідальний бізнес: у магазинах, аптеках, відділеннях банків та автозаправних станціях. Місцева влада також активно долучається до організацій таких місць.
Нагадаємо, в Україні почали розгортати "Пункти незламності", які забезпечують громадян теплом, електроенергією та стабільним зв'язком. Скористатися ними можуть всі, хто потребує допомоги.
Також раніше ми писали, що на оновленій онлайн-карті з "Пунктами незламності" тепер відображаються кілька категорій об'єктів, у тому числі й від бізнесу та з аптеками, магазинами, АЗС та банками, які продовжать роботу у разі відключення електроенергії.
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