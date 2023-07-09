Українців чекає важлива зміна з банківськими картками: що потрібно знати

На українців чекають нові правила внесення коштів на картки через платіжні термінали. Нововведення почнуть діяти з 1 серпня 2023 року.

Про це громадянам країни повідомили у Національному банку України.

Що зміниться Тепер під час операції із внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС) платник повинен: ввести номер мобільного телефону на екрані ПТКС

отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка)

ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції

отримати квитанцію Ці вимоги стосуються операцій із внесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою платіжних терміналів. Які платежі залишаться без змін: оплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона)

оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські)

оплата проїзду у міському та приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду у такому транспорті)

оплата маршрутних пасажирських перевезень

поповнення проїзних та транспортних карток для проїзду у міському та приміському транспорті

сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету