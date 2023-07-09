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Українців чекає важлива зміна з банківськими картками: що потрібно знати

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Неділя 09 липня 2023 11:24
Українців чекає важлива зміна з банківськими картками: що потрібно знати Українців чекають зміни з банківськими картками (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На українців чекають нові правила внесення коштів на картки через платіжні термінали. Нововведення почнуть діяти з 1 серпня 2023 року.

Про це громадянам країни повідомили у Національному банку України.

Що зміниться

Тепер під час операції із внесення готівки через програмно-технічний комплекс самообслуговування (ПТКС) платник повинен:

  • ввести номер мобільного телефону на екрані ПТКС
  • отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка)
  • ввести на екрані ПТКС одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції
  • отримати квитанцію

Ці вимоги стосуються операцій із внесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою платіжних терміналів.

Які платежі залишаться без змін:

  • оплата комунальних платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона)
  • оплата квитків для залізничних перевезень (включаючи приміські)
  • оплата проїзду у міському та приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду у такому транспорті)
  • оплата маршрутних пасажирських перевезень
  • поповнення проїзних та транспортних карток для проїзду у міському та приміському транспорті
  • сплата податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету

Як ми раніше повідомляли, НБУ заборонив обмінникам не брати трохи пошкоджені купюри.

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