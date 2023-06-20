ua ru
Вт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

НБУ заборонив обмінникам не приймати незначно пошкоджені купюри

Новость на русском →
Вівторок 20 червня 2023 21:48
НБУ заборонив обмінникам не приймати незначно пошкоджені купюри Фото: НБУ заборонив фінустановам відмовляти в обміні валют на власний розсуд (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українським фінансовим установам заборонили відмовляти в обміні валют, ґрунтуючись на людському факторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Національного банку України Андрія Пишного у Facebook.

За його словами, щоб унеможливити спекуляції у фінустановах, Нацбанк ухвалив зміни - скасував визначення незначного зносу банкнот.

"Нацбанк заборонив фінустановам відмовляти клієнтам в обміні валюти, якщо лічильник або детектор на касі підтвердив справжність банкнот", - зазначив Пишний.

Він уточнив, що тепер касир не зможе "на око" оцінити справжність банкнот або їхній стан і відмовляти в обміні валюти, бо йому "здалося, що десь не відповідає малюнок чи не такий колір".

Пишний розповів, що подібні нововведення повністю приберуть людський чинник під час обміну валют.

Проблема з обміном валют

Нагадаємо, у травні українські фінустанови почали встановлювати додаткову комісію за прийом нібито зношених купюр або банкнот попередніх років випуску.

Пізніше у НБУ відреагували та уточнили, що додаткову комісію банки можуть брати лише за прийом іноземних банкнот, які мають значні пошкодження.

При цьому в Раді зареєстрували законопроект, згідно з яким пропонується запровадити штрафи для фінустанов за незаконну відмову в обміні валют.

Більш детально про проблему можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Пишний Національний банк України Обмін валют
NEWS
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
Посольство України вивезло з Угорщини трьох військовополонених
DAILY
Справа екс-судді Князєва. Як НАБУ та САП викрили топ-корупціонера України
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Справа екс-судді Князєва. Як НАБУ та САП викрили топ-корупціонера України