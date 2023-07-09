Украинцев ждет важное изменение с банковскими картами: что нужно знать
Украинцев ждут изменения с банковскими карточками (коллаж РБК-Украина)
Украинцев ждут новые правила внесения денежных средств на карточки через платежные терминалы. Нововведения начнут действовать с 1 августа 2023.
Об этом гражданам страны сообщили в Национальном банке Украины.
Что изменится
Теперь во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС) плательщик должен:
- ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС
- получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова)
- ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции
- получить квитанцию
Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью платежных терминалов.
Какие платежи останутся без изменений:
- оплата коммунальных платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана)
- оплата билетов для железнодорожных перевозок (включая пригородные)
- оплата проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);
- оплата маршрутных пассажирских перевозок
- пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте
- уплата налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет
Как мы ранее сообщали, НБУ запретил обменникам не принимать незначительно поврежденные купюры.