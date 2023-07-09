Украинцев ждет важное изменение с банковскими картами: что нужно знать

Украинцев ждут новые правила внесения денежных средств на карточки через платежные терминалы. Нововведения начнут действовать с 1 августа 2023.

Об этом гражданам страны сообщили в Национальном банке Украины.

Что изменится

Теперь во время операции по внесению наличных через программно-технический комплекс самообслуживания (ПТКС) плательщик должен:

ввести номер мобильного телефона на экране ПТКС

получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного вызова)

ввести на экране ПТКС одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции

получить квитанцию

Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью платежных терминалов.

Какие платежи останутся без изменений: