Українців чекає потужна магнітна буря найближчим часом: названо небезпечні дні

На українців чекає потужна магнітна буря у ці вихідні дні.

Коли чекати магнітних ударів – читайте у матеріалі Styler.

Коли буде потужна магнітна буря

З 28 по 30 жовтня Землю накриє тривала та потужна за своєю інтенсивністю магнітна буря.

У суботу, 29 жовтня, на Землі очікується слабка магнітна буря рівня G1. Магнітна буря такої сили може бути причиною незначних збоїв у роботі енергосистем, а також вплинути на маршрути міграцій птахів та тварин.

Пам'ятайте, що магнітна буря може вплинути на здоров'я метеозалежних і літніх людей, тому в цей день їм потрібно бути гранично обережними.

Рекомендації для людей у дні магнітних бур

У такі дні намагайтеся дотримуватись здорового графіка. Лягайте спати не менше 7-9 годин на добу.

Харчуйте повноцінно - додайте овочі та фрукти, зелень. Відмовтеся від жирної, шкідливої та гострої їжі. Виключіть алкоголь.

Підтримуйте водний баланс, пийте чай із травами та зменшіть кількість кави. Постарайтеся не курити.

Уникайте тривалих фізичних та психологічних навантажень. Намагайтеся не конфліктувати і не з'ясовувати стосунки.

Контрастний душ вранці дуже допомагає, також працюють на вас тривалі прогулянки на свіжому повітрі, басейн, вечірня ванна.

Людям із хронічними захворюваннями потрібно більше відпочивати, висипатися, відмовитися від надмірних навантажень та тримати під руками необхідні ліки.