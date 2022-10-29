Украинцев ждет мощная магнитная буря в ближайшее время: названы опасные дни

Украинцев ждет мощная магнитная буря в эти выходные дни.

Когда ждать магнитных ударов - читайте в материале Styler.

Когда будет мощная магнитная буря

С 28 по 30 октября Землю накроет длительная и мощная по своей интенсивности магнитная буря.

В субботу, 29 октября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.

Помните, что магнитная буря может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть предельно осторожными.

Рекомендации для людей в дни магнитных бурь

В такие дни старайтесь придерживаться здорового графика. Ложитесь спать на не менее 7-9 часов в сутки.

Питайтесь полноценно - добавьте овощи и фрукты, зелень. Откажитесь от жирной, вредной и острой пищи. Исключите алкоголь.

Поддерживайте водный баланс, пейте чай с травами и снизьте количество кофе. Постарайтесь не курить.

Избегайте длительных физических и психологических нагрузок. Постарайтесь не конфликтовать и не выяснять отношения.

Контрастный душ по утрам очень помогает, также работают на вас длительные прогулки на свежем воздухе, бассейн, вечерняя ванна.

Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать, высыпаться, отказаться от чрезмерных нагрузок и держать под руками необходимые лекарства.