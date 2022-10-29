Украинцев ждет мощная магнитная буря в ближайшее время: названы опасные дни
Украинцев ждет мощная магнитная буря в эти выходные дни.
Когда ждать магнитных ударов - читайте в материале Styler.
Когда будет мощная магнитная буря
С 28 по 30 октября Землю накроет длительная и мощная по своей интенсивности магнитная буря.
В субботу, 29 октября, на Земле ожидается слабая магнитная буря уровня G1. Магнитная буря такой силы может являться причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграций птиц и животных.
Помните, что магнитная буря может оказать негативное влияние на здоровье метеозависимых и пожилых людей, поэтому в этот день им нужно быть предельно осторожными.
Рекомендации для людей в дни магнитных бурь
В такие дни старайтесь придерживаться здорового графика. Ложитесь спать на не менее 7-9 часов в сутки.
Питайтесь полноценно - добавьте овощи и фрукты, зелень. Откажитесь от жирной, вредной и острой пищи. Исключите алкоголь.
Поддерживайте водный баланс, пейте чай с травами и снизьте количество кофе. Постарайтесь не курить.
Избегайте длительных физических и психологических нагрузок. Постарайтесь не конфликтовать и не выяснять отношения.
Контрастный душ по утрам очень помогает, также работают на вас длительные прогулки на свежем воздухе, бассейн, вечерняя ванна.
Людям с хроническими заболеваниями нужно больше отдыхать, высыпаться, отказаться от чрезмерных нагрузок и держать под руками необходимые лекарства.
Ранее мы сообщали даты всех магнитных бурь в ноябре 2022.
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